Leao a Parigi, Rafa spegne le polemiche: il like che toglie ogni dubbio – FOTO

Il like che spazza via ogni dubbio: Rafael Leao attivo sui social, tranquillizza i tifosi. Ecco cosa ha fatto l’attaccante del Milan

“Parigi è sempre una buona scelta…“, scrive così su Instagram Rafael Leao. Il portoghese si è recato nel capoluogo francese come un normale turista. Una gita fuori dai confini italiani che sta facendo discutere i tifosi sui social.

In questi giorni si sta parlando tanto del suo futuro. Un futuro che non appare in dubbio: la volontà di restare al Milan è stata ribadita ufficialmente dallo stesso calciatore qualche settimana fa.

E’ evidente, però, che il caso Kessie abbia portato a dubitare di qualsiasi calciatore. Servono le firme sui contratti per dormire sonni tranquilli. Ecco che dunque una foto della Torre Eiffel ha portato tanti suoi followers a fare pensieri strani, anche perché tra le squadre a cui è stato accostato con più insistenza c’è proprio il Psg.

Un like che fa chiarezza

Parigi è sempre una buona scelta… ma per un weekend. Sì, in sintesi, è questo il pensiero di Rafael Leao, che ha seguito le polemiche su Twitter e ha voluto lasciare un like, ad un commento di un tifoso che ha gettato acqua sul fuoco, scrivendo come si sia trattato solo di una gita a Parigi e nulla più. Niente calciomercato.

Un like che fa dunque star più tranquilli i tifosi. In attesa chiaramente delle firme pronte ad arrivare al termine della stagione, quando il caso Sporting sarà risolto e quando sarà arrivata la nuova proprietà.