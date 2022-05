Milan, al ‘Bentegodi’ come a Roma: il dato è ancora straordinario

Numeri clamorosi per i tifosi milanisti domenica sera in vista del match con l’Hellas Verona. Lo stadio sarà parecchio rossonero.

Durante tutto l’arco di questa stagione, anche quando gli stadi italiani erano stati ridotti di capienza per la pandemia, i tifosi del Milan hanno mostrato sempre tutto il proprio sostegno.

Il pubblico rossonero ha spinto la formazione di Stefano Pioli ogni weekend, dimostrandosi tutt’altro che ostile come capitato a volte in passato alle prime difficoltà. La gente ha fiducia e soprattutto è tornata ad innamorarsi di una squadra in grado di lottare per lo Scudetto e ritornare a giocare la Champions League.

Ora che mancano tre tasselli per raggiungere l’obiettivo grosso, il tifo rossonero ovviamente non si tirerà indietro. Domenica per Milan-Fiorentina lo stadio di San Siro era uno spettacolo: più di 70 mila cuori milanisti a spingere Leao e compagni verso la vittoria. E la stessa cosa si concretizzerà anche in trasferta.

Metà stadio di Verona sarà colorato di rossonero

Secondo la Gazzetta dello Sport si prospettano numeri incredibili anche nel prossimo match lontano da San Siro. Domenica sera il Milan sarà impegnato in casa dell’Hellas Verona, una trasferta tutt’altro che comoda ma che può diventare meno pesante dal punto di vista ambientale.

Questo grazie all’invasione che i tifosi milanisti hanno previsto. Lo stadio Bentegodi sarà praticamente per metà rossonero: lo dicono i dati dei biglietti venduti e di quello che si aspetta l’area hospitality dell’impianto veronese.

I biglietti per il settore ospiti, circa 2.600, sono esauriti in tempo record. Così come i posti di poltronissima nord che in un secondo momento sono stati riservati ai tifosi rossoneri. Le autorità veronesi non hanno però posto limiti all’acquisto dei tagliandi su tutti i settori del Bentegodi, dunque i milanisti saranno sparsi nel completo quadrante.

In uno stadio da poco più di 31 mila spettatori, ben 16 mila dovrebbero essere così di fede rossonera. Il Milan si sentirà praticamente a casa, come già accaduto due settimane prima all’Olimpico contro la Lazio. In quel caso i tifosi in trasferta furono agevolati dalla protesta della Curva Nord laziale ed ebbero garantiti maggiore spazio e l’esclusività su cori e striscioni.