Milan, c’è anche la Lazio: pronta l’offerta

Anche la Lazio pensa a un esterno offensivo accostato pure al Milan: prima proposta economica già presentata.

Non solo il trequartista, la squadra rossonera nella stagione 2021/2022 ha avuto dei problemi anche sulla corsia destra d’attacco. Certamente nella prossima sessione estiva del calciomercato ci sarà un rinforzo nel ruolo.

Né Alexis Saelemaekers né Junior Messias sono riusciti a convincere. Il belga aveva iniziato come titolare, ma poi ha perso il posto a favore del brasiliano. Quest’ultimo è andato meglio a livello realizzato (6 gol contro 2), però il suo rendimento non è stato comunque convincente.

Paolo Maldini e Frederic Massara vogliono dare a Stefano Pioli un esterno offensivo in grado di dare un contributo di buon livello in termini di assist, gol e giocate decisive. In questi mesi sono tanti i nomi accostati al Milan. Recentemente sono emersi pure quelli di top player come Ryad Mahrez nel Manchester City e Marco Asensio del Real Madrid.

Calciomercato Milan, anche la Lazio sull’ala italiana

Tra i profili associati al club rossonero pure Domenico Berardi, che vuole lasciare il Sassuolo e dimostrare di poter rendere anche in una squadra più importante. Il 27enne calabrese viene valutato circa 30 milioni di euro, prezzo ritenuto un po’ alto da Maldini e Massara.

Ma c’è anche un altro esterno destro offensivo italiano accostato al Milan e che, però, può arrivare a parametro zero. Si tratta di Federico Bernardeschi, in scadenza di contratto con la Juventus e lontano dal rinnovo. La società bianconera da mesi cerca un accordo, ma non arriva.

Secondo quanto rivelato dal giornalista sportivo ed esperto di calciomercato Nicolò Schira, anche la Lazio si è interessata a Bernardeschi. Ma la prima offerta contrattuale (1,6 milioni netti a stagione) è stata considerata bassa. Il giocatore è pronto a lasciare la Juventus, però vuole un contratto importante. Pure il Galatasaray si è fatto avanti.

Recentemente non ci sono stati rumors su mosse effettuate dal Milan, ma in questo momento in casa rossonera è tutto un po’ bloccato dalla trattativa per la cessione del club. Vedremo se l’ex Fiorentina diventerà un obiettivo concreto e se resterà solo un’idea secondaria.