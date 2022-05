ML – Florenzi migliora: le ultime da Milanello

L’esterno torna a rivedersi a Milanello e si avvicina il suo ritorno: per lui e Daniel Maldini allenamento a parte sul campo

Il Milan continua ad allenarsi in vista della difficile trasferta di domenica prossima a Verona contro la squadra di Igor Tudor. Anche oggi la squadra si è allenata a Milanello ci sono delle novità importanti.

Si sono rivisti infatti nella struttura due calciatori che sono indisponibili da diverso tempo. Il primo è Alessandro Florenzi: l’esterno romano si sta avvicinando sempre di più al rientro in campo. L’ex Paris Saint Germain non gioca dalla sfida di San Siro con il Bologna oggi era a Milanello e ha svolto un lavoro personalizzato sul campo con la palla. Dopo l’intervento al ginocchio di un mese fa le speranze di vederlo presto ad aiutare i compagni crescono.

Stessa situazione anche per quanto riguarda Daniel Maldini. Il trequartista era andato in panchina l’ultima volta nel match casalingo contro il Genoa. Si avvicinano quindi anche questi due ritorni per Stefano Pioli. Il tecnico emiliano sta ritrovando praticamente tutti i suoi giocatori e si appresta a giocare queste ultime partite con la rosa quasi al completo per provare a realizzare il sogno scudetto.