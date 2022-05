Cambio sulla destra per il Milan: via in due per il regalo a Pioli

Il Milan cambia sulla destra: ritorno di fiamma per il preferito di Stefano Pioli. Vanno via in due: ecco il prescelto per rafforzare la trequarti

Tuttosport fa il punto sull’esterno di destra, dove sembra raffreddarsi la pista che porta a Riyad Mahrez. Ieri l’algerino è stato autore di uno splendido goal, che alla fine si è rivelato inutile. Un goal che, però, ha fatto brillare gli occhi a tanti tifosi, non solo rossoneri.

Mahrez rappresenta, infatti, un’importante occasione per i grandi club. Il suo contratto in scadenza il 30 giugno 2023 lascia pensare che questi possono davvero esse le ultime settimane con la maglia del Manchester City. Il giornale sostiene che sia un nome pompato soprattutto dalla stampa francese e che il Milan stia, in realtà guardando ad altro.

I rossoneri hanno assoluto bisogno di migliorare la corsia destra della trequarti, che anche quest’anno ha rappresentato la zona del campo dove la squadra di Pioli si è dimostrata più debole.

Nell’ultimo periodo sono stati davvero parecchi i nomi accostati al Diavolo. Tra sogni e realtà, una delle piste più percorribili resta quella che porta a Domenico Berardi. Il numero 25 del Sassuolo, come più volte raccontato, è tra i preferiti di Stefano Pioli.

I numeri sono dalla parte del calciatore italiano dei neroverdi e il fatto di poter essere iscritto nella lista dei giocatori cresciuti nel nostro paese rappresenta certamente un fattore. Berardi dunque torna prepotentemente di moda in casa rossonera.

Sull’esterno si preannunciano diversi movimenti. E’ tornato di moda anche il nome di Deulofeu che tornerebbe di corsa a Milano ma tanti calciatori sono con le valigie in mano.

Via dal Milan

Alla fine Junior Messias dovrebbe far ritorno alla base. L’esterno brasiliano ha vissuto una stagione di alti e bassi e non ha convinto in pieno la dirigenza rossonera, intenzionata a fare un importante upgrade nel ruolo. Anche questa estate sul mercato ci sarà Samu Castillejo, che finalmente potrebbe far ritorno in Spagna. Per l’ex Villarreal non mancano le offerte in Liga ma sarà lui a decidere.

Non è incedibile nemmeno Alexis Saelemaekers. Il belga non sta facendo per nulla bene in questa parte della stagione e di fronte l’offerta giusta può dire addio al Milan.