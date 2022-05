Scudetto e Investcorp per il super colpo: il Milan beffa la Juve

Investcorp fa sognare i tifosi: ecco il nome per il grande colpo a centrocampo. Pronti 60 milioni di euro per sfidare la Juventus

Bisognerà aspettare ancora qualche giorno per assistere alle firme ma ormai sembra davvero difficile immaginare un futuro senza Investcorp. Il fondo del Bahrain sta trattando con Elliott l’acquisto del Milan e il closing è atteso per la fine della stagione.

Con il cambio di proprietà in casa rossoneri si è tornati a sognare i grandi colpi. Investcorp è pronto ad alzare l’asticella per migliorare ancor di più il Milan. L’estate si preannuncia calda, con diversi acquisti che Paolo Maldini e Frederic Massara stanno preparando per consegnare a Stefano Pioli una rosa ancora più forte.

Come vi stiamo raccontando ormai da tempo, è praticamente tutto fatto per Sven Botman e Divock Origi, per i quali il club ha raggiunto un accordo economico sugli stipendi. Il difensore ha detto sì ad uno stipendio da tre milioni di euro netti a stagione. Per l’attaccante, invece, è pronto un contratto da 3,5/4 milioni di euro.

Sostituto di Kessie

Tra le priorità c’è anche quella di sostituire Franck Kessié. L’ivoriano ha deciso di dire addio al Milan e di continuare la propria avventura calcistica in Spagna, con la maglia del Barcellona. Il nome in cima alla lista per rafforzare il centrocampo è sempre quello di Renato Sanches.

Per il portoghese ci sono stati dei passi in avanti importanti negli ultimi giorni e l’affare appare più vicino alla conclusione. Per il giocatore è pronto un importante stipendio da circa 4/5 milioni di euro netti a stagione. Ma a centrocampo attenzione al super colpo.

Tuttosport rilancia il nome di Milinkovic-Savic. Il serbo, autore in stagione di 10 gol e 11 assist, è pronto finalmente a cambiare aria. Il suo contratto scade il 30 giungo 2024 e non sembrano più esserci dubbi. Servono 60 milioni di euro. Una cifra importante che i rossoneri potrebbero decidere di mettere sul piatto di Lotito qualora arrivasse lo Scudetto e Investcorp. Sarebbe il super colpo, da strappare alla concorrenza anche della Juventus, con il quale il nuovo proprietario potrebbe decidere di presentarsi ai propri tifosi.