Biglietti Milan-Atalanta, ultimi posti disponibili: come e dove acquistarli

L’AC Milan ha comunicato un’importante novità riguardante i biglietti di Milan-Atalanta. Assalto agli ultimi posti disponibili…

Ultimamente si respira un’aria diversa ad ogni partita dei rossoneri. Un’atmosfera magica e più emozionante del solito. I tifosi non hanno mai abbandonato la squadra di Stefano Pioli, anche e soprattutto nei momenti più difficili e meno promettenti.

Da due stagioni, c’è molta più euforia e voglia di stare accanto al Diavolo, e questo ovviamente grazie ai risultati positivi ottenuti da Pioli e i suoi ragazzi, gli stessi che non si vedevano da davvero tanti anni. Soprattutto adesso, che la squadra rossonera è ad un passo dall’obiettivo più grande che i tifosi potessero desiderare. Lo Scudetto!

Il Milan è lì in testa, a tre giornate dalla fine del campionato, e il sogno adesso non è più soltanto un sogno! Lo sanno bene i tanti tifosi appunto, che nelle ultime gare, grazie anche alla riapertura degli stadi al 100%, hanno invaso gli spalti per caricare la squadra. Non soltanto a San Siro. Basti pensare alla gara contro la Lazio all’Olimpico. Più di 10 mila tifosi rossoneri presenti. Un vero e proprio esodo!

E lo stesso, se non meglio, sarà a Verona domenica sera, con 16 mila supporters del Milan attesi al Bentegodi. Quella contro l’Hellas sarà la terzultima di campionato. A seguire ci sarà la gara contro l’Atalanta, l’ultima a San Siro della stagione per il Milan. Come contro la Fiorentina (spettacolo pazzesco al Meazza), è pronosticato il sold out. Lo stadio verrà invaso da bandiere, cori, urla, tutte per accompagnare la squadra alla conquista dei 3 punti.

Milan-Atalanta, vendita libera dei ticket a partire dalle 15.00

Come informato direttamente dall’AC Milan, per Milan-Atalanta sarà aperta la vendita libera dei biglietti a partire da oggi, venerdì 6 maggio, alle ore 15.00. Una modalità che vedrà l’acquisizione dei ticket per gli ultimi posti disponibili a San Siro.

È pronosticato un vero assalto ai restanti biglietti. Questi, come comunica il club, saranno acquistabili esclusivamente sul sito http://singletickets.acmilan.com.

Ci aspetta un’altra magica domenica a San Siro, con gli spalti stracolmi di tifosi rossoneri pronti ad incitare la squadra. Proprio come fatto nella scorsa giornata contro la Fiorentina. Il gol, quel gol di Leao, che ha sancito la gara, è stato chiamato e ottenuto dai cori della tifoseria. Come ha raccontato chi era presente al Meazza quel giorno.