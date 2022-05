“Il Milan sa che c’è l’offerta”, addio sempre più probabile

L’esperto di mercato ha lanciato una fondamentale indiscrezione sul rossonero. Il Milan sta valutando la sua cessione, che adesso è cosa possibile!

Il Milan è assolutamente concentrato sul campo e sul rush finale in vista dello scudetto! Ma se i dirigenti milanisti guardano con attenzione all’evoluzione del campionato in corso, non possono fare altro, nello stesso tempo, di pensare al mercato estivo che verrà.

Pare che la rosa rossonera subirà delle modifiche sostanziali. Ogni reparto è pronto ad essere rivisitato, sia in entrata che in uscita. Se c’è un ruolo che urge di ritocchi e di innesti è quello dell’esterno destro d’attacco. Abbiamo potuto notare, nel corso della stagione, come ci fosse una differenza netta con la fascia sinistra, molto più prolifica e pericolosa per gli avversari.

Questo perchè Junior Messias e Alexis Saelemaekers non si sono dimostrati affatto all’altezza, o comunque quasi sempre. I numeri parlano chiaro. Poca incisività per i due esterni, che assai probabilmente lasceranno Milano in estate. Per il brasiliano, il riscatto è adesso un’ipotesi assai remota. Junior ha dato il massimo, quel massimo che però presenta diversi limiti e che non basta alle ambizioni del Diavolo.

Lo stesso vale per Saelemaekers. Sino a qualche tempo era impensabile che il belga potesse diventare un cedibile e quindi un esubero della rosa. Ma ci si aspettava tanto di più da lui. Soltanto due gol e tre assist in 43 presenze, troppo poco per un giocatore che dovrebbe fare sempre la differenza. Alexis, ricordiamolo, ha rinnovato il suo contratto qualche mese fa, mostrando grande attaccamento alla maglia e alla sua squadra.

Ma ci vuole di più. Probabilmente, il ruolo di esterno destro verrà totalmente rinnovato in vista delle prossima stagione con Messias, Saelemaekers e Castillejo messi alla porta.

Milan, c’è l’offerta per l’esterno: Maldini e Massara ci pensano

Una fondamentale indiscrezione viene riportata da Matteo Moretto. L’esperto di mercato, uno dei più accreditati in Italia e all’estero, ha reso noto che il Milan è a conoscenza di un’offerta estera per il suo esterno e che è pronto a prenderla seriamente in considerazione. Il protagonista della discussione è Alexis Saelemaekers.

Pare che ci sia un club sulle sue tracce. Non ne conosciamo l’identità, dato che Moretto non la rende nota, ma è già fondamentale sapere che c’è una squadra interessata ad Alexis. Fresco di rinnovo, il Milan dovrà certamente valutare l’offerta dal punto di vista economico, e capire inoltre se c’è la possibilità di rimpiazzare al meglio in estate il giocatore

Ormai da settimane, diversi nomi importanti vengono accostati al Diavolo per quel ruolo. Marco Asensio e Domenico Berardi sono soltanto due dei più gettonati. Come accennato, sembrava improbabile l’addio di Saelemaekers sino a qualche tempo fa, ma le deludenti prestazioni, poco incisive, hanno portato Maldini e Massara a fare delle serie valutazioni.