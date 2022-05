Milan, rinnovo vicino: la clamorosa rivelazione

Un giocatore che sembrava destinato ad andare via a parametro zero al termine della stagione ora può realmente rinnovare!

Manca sempre meno al termine della stagione, ma soprattutto al tanto atteso 30 giugno 2022. Una data che chiuderà effettivamente l’annata sportiva in corso e sarà fondamentale in tema di calciomercato.

Infatti in quella data scadranno moltissimi contratti di calciatori che militano in Italia e nel resto d’Europa. Elementi che hanno deciso di non prolungare la propria esperienza con le rispettive squadre di club, o che non hanno trovato l’accordo con la società per un rinnovo vitale.

Basti pensare alla rosa del Milan: ad oggi sono ben tre i calciatori di primo piano in scadenza. Franck Kessie, ormai diretto a parametro zero verso Barcellona, Alessio Romagnoli ancora indeciso sul da farsi e Zlatan Ibrahimovic. Anche se la situazione dello svedese è legata ad altri fattori, più anagrafici che tecnici.

L’allenatore è sicuro: “Basta poco per trovare l’accordo”

Interessano al Milan anche situazioni di calciatori in scadenza che giocano lontano da Milanello. Obiettivi che possono diventare sempre più caldi e concreti se decisi a lasciare le proprie squadre a costo zero.

Uno di questi è Andrea Belotti, attaccante del Torino che da mesi sembra aver rifiutato l’ipotesi di rinnovare con i granata. Il capitano e numero 9 rappresenterebbe una grande occasione low-cost sul mercato, con i rossoneri che da tempo stanno valutando tale opportunità di arricchire l’attacco con Belotti.

Ma dal quartier generale granata arriva una novità sorprendente. Pare che possa arrivare un riavvicinamento inaspettato tra Belotti ed il presidente Urbano Cairo. La rivelazione, che ha stupito un po’ tutti, arriva dal tecnico Ivan Juric che in conferenza stampa ha trattato anche questo tema.

Il rinnovo del Gallo? Sembra un giochino tra bambini, ma la situazione è più semplice di quanto si pensi. Lui e la società devono soltanto sedersi, parlare e mettersi d’accordo

Dopo mesi di rumors riguardo un futuro certamente lontano da Torino, Belotti dunque potrebbe clamorosamente firmare il rinnovo e rimanere in maglia granata con la numero 9 sulle spalle e la fascia di capitano al braccio. Un gesto che verrebbe apprezzato da tutti i tifosi granata, molto legati ad un attaccante poco fortunato ma sempre generoso.

Il Milan intanto per l’attacco si è cautelato da tempo, bloccando sempre a costo zero Divock Origi del Liverpool. Ma l’idea di arrivare al Gallo senza spendere un euro per il cartellino stuzzicava non poco i dirigenti milanisti. E non solo loro.