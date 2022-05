ML – Le ultime da Milanello: tutti in gruppo

Gli aggiornamenti da Milanello dopo l’allenamento di stamattina. La buona notizia per Pioli è che tutti sono a disposizione.

Mancano due giorni per il ritorno in campo del Milan, che domenica sera affronterà in trasferta l’Hellas Verona di Tudor. Una gara non affatto semplice, dato che la squadra veneta ha dimostrato grandi pregi nel corso di questa stagione. Sarà necessaria un’altissima concentrazione e cura dei dettagli.

Quella contro l’Hellas è la terzultima gara di campionato per il Milan, che capolista della classifica di Serie A dovrà fare il massimo per sfuggire all’inseguimento dell’Inter (distante 2 punti). La squadra è tornata a lavoro martedì scorso, dopo che Stefano Pioli aveva concesso un giorno di riposo ai suoi ragazzi reduci dalla bella ma dispendiosa vittoria contro la Fiorentina.

La notizia positiva della settimana è che finalmente Alessandro Florenzi è tornato a lavorare in gruppo, con precisione nella giornata di ieri. L’esterno ex Roma ha recuperato pienamente dell’infortunio al ginocchio, e sarà quindi a disposizione di Pioli per questo rush di fine stagione.

Dalle informazioni raccolte da MilanLive.it, tutti i rossoneri hanno lavorato in gruppo, escluso Simon Kjaer ovviamente. Il danese è ancora alle prese con il duro lavoro di riabilitazione, ma darà senza dubbio grande supporto ai compagni per questi ultimi impegni di stagione.

Confermato quindi il recupero di Florenzi che anche oggi ha lavorato con il resto dei compagni. C’è grande entusiasmo in quel di Milanello dunque, con la squadra che prova a stemperare le grandi pressione concentrandosi esclusivamente sul lavoro e sulla prossima avversaria.