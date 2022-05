Inter-Empoli, non si placano le polemiche: “Tonali sarebbe stato espulso”

Continuano le polemiche sull’azione che ha portato al gol del 2-2 dei nerazzurri. Tifosi impazziti sui social, c’è anche il commento di Marelli

Non tendono minimante a placarsi i commenti sui social dei tifosi d’Italia ed in particolare del Milan, che recriminano un fallo di Barella nell’azione che poi ha portato alla rete del momentaneo pareggio dell’Inter nella sfida contro l’Empoli. I toscani conducevano addirittura per 0-2, poi la partita è finita 4-2 in favore della squadra di Inzaghi. Ma quel fallo poteva cambiare tutto.

Proprio così, perché la rete del 2-2 è arrivata negli ultimi minuti del primo tempo e andare in svantaggio all’intervallo avrebbe potuto cambiare tutto. Fa molto discutere la scelta dell’arbitro ma soprattutto quella del Var, che dopo un brevissimo silent check ha dato l’ok per la ripresa del gioco senza bisogno dell’on field review. E pensare che era stata l’Inter a protestare per un calcio di rigore concesso ai nerazzurri per presunto fallo su Barella. In quel caso però il Var non ha potuto non intervenire perché era troppo evidente l’intervento pulito e sul pallone in scivolata del terzino Parisi.

Ovviamente Inzaghi impazzito anche in quel frangente, quasi ha cercato di invadere il campo per un fallo che non esisteva. Ancora proteste dei padroni di casa quando sempre Barella, toccato in maniera a dir poco lieve da Bandinelli, è stato protagonista di un volo angelico con annesso carpiato in area, per poi andare faccia a faccia correndo verso l’arbitro Manganiello che ha fatto finta di nulla. Ma l’episodio che fa discutere più di tutti è a favore dell’Inter e riguarda la rete del pareggio siglato da Lautaro Martinez.

Marelli: “Gamba tesa, fallo abbastanza evidente”

I tifosi, soprattutto quelli del Milan ma non solo, si sono scagliati sui social alla ricerca di una giustizia che purtroppo su Twitter non possono trovare. Ce l’hanno ovviamente con gli arbitri, rei di non aver segnalato un fallo a detta di tutti abbastanza clamoroso di Barella, intervenuto col piede a martello nel tentativo di recuperare il pallone. Poi ci è riuscito grazie a questa giocata irregolare, ma l’azione è proseguita e l’Inter ha trovato il gol probabilmente decisivo che ha dato il là alla rimonta.

“Se Tonali fa quel fallo viene espulso, prende tre giornate di squalifica e viene escluso dalla Nazionale“, scherza (ma forse non tanto) un giornalista sul web.

Le parole che più contano però sono quelle di Luca Marelli, ex arbitro e commentatore arbitrale per Dazn: “Proteste fondate da parte dell’Empoli. Nel recupero del pallone, Barella colpisce tutto. Tra l’altro l’intervento è anche con la gamba tesa, ma questo conta poco. Quello che conta è il contatto tra i piedi dei due giocatori e il fallo è abbastanza evidente“.