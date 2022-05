Leao nel mirino di più squadre europee: in Spagna sono convinti che ce ne sia una particolarmente “ossessionata” dalla volontà di ingaggiarlo.

Non ci sono dubbi sul fatto che Rafael Leao abbia avuto una grande crescita in questa stagione e che rappresenti oggi uno degli elementi di maggiore valore del Milan. Trattandosi di un giocatore ancora giovane, i margini di miglioramento ulteriore non mancano.

Paolo Maldini e Frederic Massara nel corso dell’ultima sessione estiva del calciomercato avevano rifiutato alcune offerte e hanno avuto ragione. Se nei primi due anni in rossonero il talento portoghese non aveva pienamente convinto e il suo rendimento è stato molto altalenante, in questo c’è stata una svolta.

L’ex di Sporting Lisbona e Lille si è dimostrato un giocatore in grado di incidere con una certa costanza. Ha trovato maggiore continuità sia nell’arco dei 90 minuti che da una partita all’altra. Può ancora fare progressi, però il miglioramento di questa annata è netto. Se la squadra di Stefano Pioli è prima nella classifica della Serie A, è anche grazie al suo contributo: 10 gol e 5 assist in 30 match.

Calciomercato Milan, Rafael Leao richiesto in Premier League

Il Milan ha intenzione di rinnovare il contratto di Leao, in scadenza a giugno 2024. La trattativa era stata impostata con il suo agente Jorge Mendes, ma ha subito uno stop a causa della vicenda legale che sta coinvolgendo il giocatore con lo Sporting Lisbona e il Lille. Presto ci sarà una nuova udienza in merito al risarcimento che spetta al club portoghese per la risoluzione unilaterale del contratto fatta nel 2018.

Questa situazione di stallo ha permesso ad alcune società di farsi avanti. Si è parlato spesso della stima che Pep Guardiola ha per Leao e della possibilità che il Manchester City metta sul tavolo un’offerta. Ci sono stati rumors anche sull’Arsenal e sul Paris Saint-Germain.

Secondo quanto rivelato da Elnacional.cat, anche il Newcastle United si è inserito nella corsa per Rafa ed è pronto a pagare quanto necessario. Il Milan è disposto a valutare offerte dai 70 milioni di euro in su. La fonte riferisce che i Magpies faranno una grande campagna acquisti e che sono “ossessionati” dal talento rossonero. La stessa spiega che pure il Barcellona è interessato.

La priorità di Maldini e Massara è far rimanere Leao a Milano, ma se arriveranno proposte economiche elevate le dovranno valutare. Ci sono club che possono offrire molti soldi per il cartellino e per lo stipendio, quindi rischia di non essere facile la permanenza del calciatore nella squadra di Pioli.