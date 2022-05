C’è un club pronto ad accontentare il Sassuolo: offerta da 35 milioni

Il Milan segue l’evoluzione della vicenda Scamacca, ma potrebbe spuntare una nuova possibilità per il super colpo di mercato.

Rinforzare l’attacco sembra una priorità assoluta per il Milan in vista della prossima stagione. Se la difesa di Stefano Pioli sta dando ottime indicazioni, come dicono anche i dati sui clean sheet, in avanti i rossoneri stentano ancora.

Serve fantasia e soprattutto concretezza, visto che fra la trequarti ed il reparto dei centravanti il Milan pecca molto. Non sarà rivoluzione offensiva, ma quasi. I tifosi rossoneri sognano un grande colpo in attacco, un numero 9 che abbia maggior senso del gol di Giroud e che possa sostituire Ibrahimovic (sempre più verso l’addio) nel loro cuore.

Uno dei calciatori maggiormente seguiti dalla dirigenza Milan neglCosa i ultimi anni è l’italiano Gianluca Scamacca. Il classe ’99 avrebbe tutte le caratteristiche ideali per dare una mano al club rossonero del prossimo anno. Giovane, sfrontato, dalle qualità tecniche importanti ed un fisico alla Ibra che aiuterebbe non poco.

Il Napoli fa sul serio, ora può ‘liberare’ il centravanti

Scamacca però di recente è uscito dai radar del Milan. Forse per le richieste eccessive del Sassuolo, forse per la concorrenza spietata o anche perché magari Paolo Maldini e compagnia sono orientati su attaccanti diversi.

Fatto sta che sul 23enne romano si è inserito con prepotenza un altro top club italiano. Il Napoli, secondo quanto scrive Il Mattino, avrebbe deciso di stringere per Scamacca. Primi contatti avviati sia con l’entourage dell’attaccante, sia con il Sassuolo, che chiede non meno di 35 milioni di euro per il suo gioiello.

Tale mossa praticamente ufficiale della società di De Laurentiis può significare una sola cosa. Il Napoli sta entrando nell’ordine di idee di cedere Victor Osimhen, il bomber nigeriano che sta disputando una grande stagione in azzurro. Il forte attaccante non è infatti più sicuro di restare, anche perché il Napoli dovrebbe cedere qualche elemento della rosa per abbassare il monte-ingaggi.

Su Osimhen vi è l’interesse di diverse squadre di Premier League. Il Chelsea, se dovesse dar via Lukaku, il Newcastle degli sceicchi ma soprattutto il Manchester United che l’ha individuato per il dopo-Ronaldo. Ma occhio anche al Milan, che sembrerebbe star preparando una strategia importante.

In caso di cambio di proprietà, con a disposizioni nuovi fondi per il mercato da Investcorp o da RedBird, il Milan potrebbe seriamente inserirsi per Osimhen, che rappresenta il colpo ideale per il salto di qualità. Il nigeriano viene valutato non meno di 90-100 milioni di euro dal Napoli, cifra ad oggi impossibile. Ma chissà che tra un mese il Milan possa garantirsi un mercato estivo da top club internazionale.