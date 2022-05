Abbonamenti Milan 2022-2023, la campagna è già iniziata: tutte le info

Dal 16 maggio i tifosi rossoneri potranno acquistare l’abbonamento per tutte le gare casalinghe in campionato della prossima stagione

C’è entusiasmo nell’ambiente Milan, c’è voglia di assistere dal vivo alle partite, c’è il desiderio di tornare a respirare un’aria che da troppo tempo non si respirava. In questo ultimo scorcio di stagione i siti delle varie biglietterie sono in tilt, proprio perché i tifosi rossoneri vogliono essere protagonisti delle gioie rossonere e fanno di tutto per assicurarsi un ticket per queste ultime gare.

In realtà per il penultimo atto di questo campionato contro l’Atalanta, San Siro è già abbondantemente sold out. Da un mese circa era stata aperta la vendita, proprio in previsione di un esodo che in effetti c’è stato. Gli ultimi posti rimasti sono stati messi in vendita soltanto qualche giorno fa ma i biglietti sono andati polverizzandosi in qualche minuto. Stefano Pioli e i suoi ragazzi sono riusciti in quella che sembrava un’impresa ardua soltanto qualche stagione fa, ovvero far tornare l’ebbrezza di vivere una giornata al Meazza tifando per i colori rossoneri.

Il Milan è vicino a raggiungere un traguardo incredibile soprattutto per come si erano messe ad un certo punto della stagione le cose. Il calore, la passione dei tifosi però non è mai mancata e lo dimostrano i fatti. Ieri al Bentegodi di Verona sembrava che a giocare in casa fosse proprio il Milan. Inoltre, dal termine della gara di ieri, il sito del Sassuolo è in down a causa della tanta affluenza di milanisti che vogliono assicurarsi un posto al Mapei Stadium in vista dell’ultima giornata che sarà senz’altro decisiva. Dati che rincuorano Maldini, Massara e tutta la società perché significa che si è lavorato bene in questi anni e il progetto funziona.

Dal terzo anello rosso alla Tribuna Family: le novità per gli abbonamenti 2022/2023

Con una nota ufficiale apparsa qualche minuto fa sul sito del club, l’AC Milan ha comunicato l’apertura della vendita degli abbonamenti per la prossima stagione calcistica a partire dal 16 maggio. Dunque la società decide di muoversi con anticipo immaginando che, così come per le ultime gare di quest’annata, anche nella prossima l’affluenza allo stadio sarà incredibile. Tutto questo reso possibile dalla capienza degli impianti al 100%.

Novità importanti riguardano il terzo anello rosso. Anche in questo settore saranno garantiti gli abbonamenti che consentiranno ai tifosi di andare a San Siro con soli 10 euro a partita. Tornano anche gli abbonamenti nel primo anello verde grazie alla Tribuna Family: con un abbonamento di un adulto si ha diritto ad acquistare altri due abbonamenti per minorenni. Confermata la possibilità di avere un abbonamento “vip” nella Vip Hospitality. Inoltre, sottoscrivendo l’abbonamento per le gare di campionato si potrà assistere anche agli ottavi di Coppa Italia e si avrà diritto alla prelazione per le gare casalinghe di Champions League.