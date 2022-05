Leao, conferma via social: tifosi del Milan esultano – FOTO

Il futuro di Leao dovrebbe essere ancora al Milan, ma ci sono rumors contrastanti: un giornalista fa sperare i tifosi rossoneri.

Anche a Verona c’è stata la conferma ulteriore dell’importanza di Rafael Leao per la squadra di Stefano Pioli. È stato lui a regalare a Sandro Tonali gli assist per la sua doppietta. Sono in totale nove i passaggi decisivi che ha fatto in questa stagione, è a un passo dalla doppia cifra (raggiunta con i gol).

Il talento portoghese è devastante quando sprigiona la sua velocità e la sua abilità nel dribbling. Difficile fermarlo nelle sue giornate migliori. Dopo aver deciso Milan-Fiorentina con una sua rete, è stato decisivo anche contro l’Hellas. Ha dato un grosso contributo al primo posto dei rossoneri nella classifica della Serie A.

Se il rendimento altalenante delle prime due stagioni aveva destato qualche dubbio sul suo reale valore, questa annata è servita a consacrare l’ex attaccante di Sporting Lisbona e Lille. Bravo Pioli a valorizzarlo, tirandone fuori le grandi qualità. Bravi anche Paolo Maldini e Frederic Massara a respingere le offerte arrivate nella scorsa sessione estiva del calciomercato.

Milan, rinnovo Rafael Leao: qual è la situazione?

Il Milan vuole continuare a puntare su Rafael Leao per il futuro. Non a caso, la dirigenza aveva avviato una trattativa per il suo rinnovo di contratto. I contatti con l’agente Jorge Mendes vanno avanti da tempo e trapela abbastanza fiducia, anche se circolano rumors su possibili ricche offerte da parte di società straniere.

Da considerare che l’operazione è stata rallentata dalla causa avviata dallo Sporting Lisbona, che vuole essere risarcito per la risoluzione unilaterale del 2018. Leao allora lasciò il club portoghese per firmare con il Lille, anch’esso coinvolto nella disputa legale. Presto ci sarà un’altra udienza e la situazione dovrebbe essere più chiara.

Il giornalista sportivo Matteo Moretto è stato interpellato su Twitter da un tifoso che gli ha chiesto se la trattativa per il rinnovo va bene e ha risposto affermativamente. Una conferma che fa ben sperare i tifosi del Milan, i quali auspicano la firma e la permanenza di Leao.