Nuovo stadio, il messaggio di Sala a Milan e Inter

I tifosi di Milan e Inter così come le due società sono in attesa di novità in merito alla costruzione di un nuovo impianto

Giuseppe Sala è tornato a parlare del nuovo stadio a Milano. Lo fa a margine delle celebrazioni per la Giornata della memoria per le vittime del terrorismo.

Il primo cittadino del capoluogo lombardo ha commentato le dichiarazioni di Salvini, che aveva detto di volere la costruzione del nuovo impianto a Sesto San Giovanni: “Io non voglio commentare queste parole – riporta calcioefinanza.it – posso solo dire che continuo a fare quello che abbiamo promesso. Oggi pomeriggio apriamo le offerte tecniche per il ruolo di coordinatore del dibattito pubblico, ne abbiamo ricevute tre, quindi stiamo facendo quello che abbiamo promesso”.

Non manca un messaggio per Milan e Inter – “Se apriamo oggi le buste significa che in due o tre giorni saremo in grado di nominare il coordinatore ma perché inizi il dibattito pubblico le squadre devono presentare il progetto – ha proseguito Sala -, che non è quello definitivo ma, come hanno promesso anche per iscritto sarà un’evoluzione del rendering che abbiamo già visto”.