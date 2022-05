Riecco Marko Lazetic: titolare per Inter-Milan

Nuova occasione per Marko Lazetic. L’attaccante del Milan, arrivato nel corso del mercato di gennaio, giocherà dal primo minuto il derby Primavera

Pochi minuti e sarà derby. Inter e Milan si affronteranno al centro sportivo Facchetti di Milano per la 33a giornata del campionato Primavera.

Se tra i grandi, le due squadre sono in lotta per il primato, lo stesso non si può dire tra i più giovani: i nerazzurri di Christian Chivu, che si sono imposti all’andata per 2 a 1, sono al secondo posto a sole sei lunghezze dalla Roma.

I rossoneri, che hanno dovuto affidarsi ad un nuovo allenatore (per la panchina è stato scelto Terni al posto di Giunti), vanno a caccia di punti per evitare di giocare i playout.

Il Milan è in questo momento al 14esimo posto, a +1 sul Genoa e +2 sul Lecce, che hanno già giocato. All’ultima giornata ci sarà, però, proprio la sfida tra i rossoneri e il Grifone.

Ma oggi testa all’Inter. Per l’occasione il Diabolo giocherà con due punte centrali: il mister ha infatti deciso di puntare su Marko Lazetic insieme a Nasti.

Una nuova occasione, dunque, per l’attaccante serbo, acquistato a gennaio, che potrà mettersi in mostra in una partita speciale.