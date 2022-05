Baresi: “Tonali incarna lo spirito Milan. Futuro? Il problema non si pone”

Le parole di Franco Baresi su Sandro Tonali, vero leader e protagonista del Milan di Stefano Pioli in questa stagione. Ecco le dichiarazioni del numero 6

Da capitano a capitano. Ormai sono in molti a dirlo: nel futuro di Sandro Tonali ci sarà la fascia. Il centrocampista classe 2000 sembra davvero avere tutte le caratteristiche per diventare un simbolo del Milan.

Il gesto della scorsa estate, con la riduzione dello stipendio, e l’esplosione in questa stagione, hanno fatto sì che l’ex Brescia entrasse definitivamente nei cuori dei tifosi.

Il gol con Lazio, domenica la doppietta nel giorno del suo compleanno, questi sono davvero i giorni di Sandro Tonali.

Un 8 maggio davvero speciale per i rossoneri. Il classe 2000, infatti, è nato lo stesso giorno di uno dei grandi capitani del Milan, Franco Baresi.

Le parole del capitano

Il numero 6 del Diavolo ha parlato così di Tonali ai microfoni di La Repubblica: “Sandro ha certamente dimostrato un grande senso di appartenenza e lo sta confermando partita dopo partita, al di là del futuro, che non si può mai prevedere. E’ un ragazzo umile e sa di essere nella prima fase di un percorso. Ma è partito veramente bene, dopo qualche fatica”.

Riscatto dopo una stagione complicata – “Ha dimostrato l’attaccamento, ha avuto determinazione, voglia di mettersi in discussione, coraggio. E a poco a poco è entrato nel cuore della squadra, fino a incarnare pienamente lo spirito milanista”.

Gli vuole consigliare di non andarsene mai, come ha fatto lei? “La questione non si pone – ha concluso Franco Baresi – Deve essere sereno e contento di se stesso e sapere che può crescere con il Milan e per il Milan. Quanto ci tenesse a giocare con questa maglia, del resto, lo ha sempre dimostrato fin da bambino”.