Marotta snobba il Milan: “Ecco il derby più importante”

Le parole di Beppe Marotta, ieri sera, non sono passate inosservate. Ecco cosa ha detto in merito al match di Coppa Italia contro la Juventus

Sarà un finale di stagione davvero intenso per l’Inter. I nerazzurri sono chiaramente impegnati nella lotta Scudetto con il Milan ma prima testa alla sfida contro la Juventus, che vale la Coppa Italia.

I nerazzurri non possono far altro che sperare in un passo falso del Milan. Per conquistare lo Scudetto, come è noto, ai rossoneri bastono quattro punti. Questo perché in caso di arrivo appaiati, il tricolore verrebbe cucito sul petto del Diavolo, grazie agli scontri diretti a favore.

E’ tutto nelle mani del Milan, che già da domenica ha l’obbligo di conquistare i tre punti contro l’Atalanta per avvicinarsi ulteriormente alla vittoria finale. Andare a cinque lunghezze di vantaggio metterebbe ulteriore pressione ai nerazzurri, impegnati a Cagliari contro una squadra chiamata a salvarsi.

Le parole di Marotta

Come detto, ieri Beppe Marotta ha rilasciato delle dichiarazioni che non sono passate inosservate ai tifosi del Milan: “La Coppa Italia è un palcoscenico importante, un trofeo che manca da tempo nella bacheca dell’Inter – ha affermato ai microfoni di DAZN – Juventus-Inter ci ricorda qual è il derby più importante: quello d’Italia”. Parole con cui di fatto, l’Amministratore delegato nerazzurro ha snobbato il Milan.

Scudetto – “E’ una settimana in cui ci giochiamo traguardi importanti che rappresentano una stagione votata al sacrificio da parte di tutti. Qualcosa vogliamo portare a casa, ma il primo traguardo è la Coppa Italia, poi vedremo sul resto…”.