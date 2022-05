Milan, lo scenario può cambiare: il gran colpo dal City è possibile

Il club rossonero farà un grande colpo sulla fascia destra: circolano nomi importanti per il ruolo di esterno offensivo.

La squadra di Stefano Pioli è prima nella classifica della Serie A e sta disputando una grande stagione, ma l’organico non può essere definito perfetto. Qualche carenza in alcune posizioni specifiche c’è.

Spesso si è parlato della posizione del trequartista, nella quale il Milan ha dato massima fiducia a Brahim Diaz e non ha preso un’alternativa. Lo spagnolo ha iniziato bene la stagione, però poi ha avuto un crollo verticale e il mister si è ritrovato a dover alternare nel ruolo dei calciatori con caratteristiche molto diverse come Franck Kessie e Rade Krunic.

Anche sul settore destro offensivo il Milan ha qualche carenza. Non numerica, dato che ci sono più giocatori che possono giocare lì, ma qualitativa. Alexis Saelemaekers e Junior Messias vengono apprezzati per l’impegno, ma in termini di assist e gol a Pioli serve un esterno più incisivo. Ci sarebbe anche Samuel Castillejo, ma è da tempo fuori dai piani del mister e se ne andrà.

Calciomercato Milan, c’è un sogno per la fascia destra

Messias è arrivato in prestito dal Crotone e il suo riscatto è fortemente in dubbio. Saelemaekers ha rinnovato il contratto nei mesi scorsi e bisognerà vedere se il club valuterà eventuali offerte. Una nuova ala d’attacco arriverà a Milanello.

In Italia è circolato spesso il nome di Domenico Berardi, stella del Sassuolo reduce da stagioni abbastanza prolifiche in termini di assist e gol. In questo campionato ha messo insieme 14 gol e 16 assist in 31 partite. Numeri importanti, anche se non è detto che in una piazza come Milano riesca a replicarli. Inoltre, la società emiliana vuole non meno di 30 milioni di euro per il quasi 28enne calabrese.

La Gazzetta dello Sport oggi conferma che Berardi piace, ma il Milan non intende arrivare a offrire la cifra richiesta dal Sassuolo. Il noto quotidiano non esclude che il club possa pensare più in grande e decidere di puntare su un esterno di livello internazionale. Cita Riyad Mahrez, già accostato ai rossoneri in tempi recenti.

L’algerino ha 31 anni e dunque tanta esperienza. In questa stagione ha messo a segno 24 gol e 9 assist in 44 match. Il suo contratto con il Manchester City scade a giugno 2023 e senza rinnovo lascerà la squadra nel prossimo calciomercato estivo.

Pep Guardiola stima molto Mahrez e non è facile strapparglielo. Bisognerà vedere come si evolverà la trattativa per il rinnovo. Certamente è un colpo difficile per il Milan, che tra cartellino e stipendio si ritroverebbe a dover investire parecchi soldi. Ma l’eventuale passaggio di proprietà potrebbe aprire nuovi scenari per il calciomercato rossonero.