Incertezza Atalanta: il Milan osserva il centrocampista

Occhi in casa Atalanta: da avversario a possibile colpo. Le attenzioni del Milan sul centrocampista che tanto bene ha fatto in questa stagione

Domenica sarà uno degli avversari più da tenero d’occhio, Teun Koopmeiners si appresta a giocare contro il Milan. A San Siro arriva l’Atalanta per la penultima giornata di Serie A: i bergamaschi vanno a caccia di punti per ottenere la qualificazione alla prossima Europa League.

Gian Piero Gasperini, stando alle ultime news, potrà contare su tutti i suoi uomini migliori, con i recuperi di Palomino e Zapata. L’unico out, oltre a Ilicic, dovrebbe essere Toloi. L’Atalanta ha voglia di vincere per fermare la corsa del Diavolo. Come detto, tra gli osservati speciali ci sarà Teun Koopmeiners.

Il centrocampista, arrivato in estate dall’Az Alkmaar, si è rivelato davvero un acquisto azzeccato. Il calciatore, con la maglia nerazzurra, ha totalizzato 41 presenze, andando a segno quattro volte e realizzando quattro assist. Il suo contratto è in scadenza il 30 giugno 2025.

Futuro da scrivere

Come riportato da Calciomercato.it, Koopmeiners si trova bene a Bergamo ma ad oggi non ci sono certezze sul futuro. Una sua permanenza, nonostante l’ottimo ambientamento, fuori e dentro dal campo, non è scontata.

Il classe ’98 è finito nel mirino di club italiani e stranieri. Tra le squadre che hanno mostrato interesse per l’olandese c’è anche il Milan, oltre che Roma e Napoli. Difficile capire se l’avventura calcistica di Koopmeiners proseguirà a Bergamo.

In estate in casa Atalanta tante cose potrebbero cambiare: senza la Champions non è da escludere l’addio di diversi giocatori. Per strappare Koopmeiners ai bergamaschi potrebbe servire una cifra sui 25 milioni di euro.