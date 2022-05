Italia ai Mondiali in Qatar: la bomba dal Sudamerica

L’Italia potrebbe essere ripescata. La notizia bomba, che avrebbe del clamoroso, se confermata arriva dal Sudamerica: ecco cosa sta succedendo

Arrivano clamorose indiscrezioni dal Sudamerica relative ai prossimi Mondiali, che si svolgeranno in Qatar. Stando a quanto riportato da TVAZTECA.COM, l’Italia potrebbe essere ripescata e inserita nel Gruppo A, al posto dell’Ecuador, insieme a Qatar, Senegal e Olanda.

Ovviamente la notizia va presa con le pinze, in attesa di ulteriori conferme, ma secondo quanto riportato dal portale, l’Ecuador rischierebbe la squalifica per aver fatto giocare ben due calciatori, Byaron Castillo e Alexander Dominguez, nati in Colombia.

Bisognerà, dunque, accertare che i passaporti di entrambi i giocatori siano falsi. Ci starebbe lavorando il Cile, interessato ad ottenere i punti persi con l’Ecuador.

Ai Mondiali grazie al Ranking

Ma Vidal e compagni non dovrebbero comunque essere ripescati. Come detto, il portale, citando fonti sudamericane, sostiene che l’idea della FIFA sarebbe quella di estromettere dalla competizione l’Ecuador e per la sostituzione avrebbe intenzione di prendere in considerazione il Ranking, che vede il Cile solamente al 28esimo posto, dietro all’Italia, sesta. Ecco perché gli azzurri potrebbero, clamorosamente, disputare i Mondiali in Qatar. Una notizia, che chiaramente fa sognare i tifosi italiani ma che va presa, lo ripetiamo, ancora una volta, davvero con le pinze.