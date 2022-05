Juve-Inter, rigore per i nerazzurri: polemiche social – VIDEO

Rigore discusso concesso ai nerazzurri in Juventus-Inter di Coppa Italia: era fallo su Lautaro Martinez?

Stasera allo stadio Olimpico di Roma c’era l’attesa finale di Coppa Italia tra Juventus e Inter, che in semifinale hanno superato rispettivamente Fiorentina e Milan. Non sono mancate le polemiche.

Sul risultato di 2-1 per la squadra di Massimiliano Allegri, è stato concesso un calcio di rigore ai nerazzurri per presunto fallo subito da Lautaro Martinez in area avversaria. L’arbitro Paolo Valeri ha subito fischiato il penalty, poi confermato anche dal VAR.

Le immagini mostrano che l’attaccante argentino viene toccato da Matthijs De Ligt e Leonardo Bonucci, ma così forte da provocarne la caduta e un calcio di rigore? Non manca chi ha dei dubbi e pensa che Lautaro Martinez abbia accentuato tutto e tratto in inganno l’arbitro Valeri. Poi dagli undici metri Hakan Calhanoglu non ha fallito, mettendo il pallone all’incrocio dei pali e fissando il risultato sul 2-2.