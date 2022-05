Milan, concorrenza in aumento: sogno sempre più complicato

Anche l’Atletico Madrid si inserisce su un centravanti che è nella lista dei sogni del club rossonero per il prossimo mercato estivo.

Il Milan è pronto a intervenire nel reparto offensivo. In estate Paolo Maldini e Frederic Massara prenderanno alcuni rinforzi per rendere più forte la squadra di Stefano Pioli.

Sulla trequarti e sulle fasce cambierà qualcosa, con alcuni innesti che saranno chiamati a incidere in maniera importante in termini di assist e gol. E a proposito di reti da segnare, verrà ingaggiato almeno un attaccante.

La dirigenza rossonera ha avviato da tempo una trattativa per Divock Origi, in scadenza di contratto con il Liverpool. Il belga non è esattamente un grande bomber, però al Milan credono che possa dare un buon contributo e sposarsi bene con le idee di gioco di Pioli. L’accordo sembra molto vicino e non è escluso che la firma possa arrivare dopo la finale di Champions League, che vedrà i Reds affrontare il Real Madrid di Carlo Ancelotti.

Calciomercato Milan, l’Atletico Madrid vuole un grande nome in attacco

Origi potrebbe non essere l’unico colpo del Milan in attacco. Infatti, nel caso in cui Zlatan Ibrahimovic non dovesse rinnovare il contratto, è molto probabile che il club rossonero decida di prendere un’altra punta.

Stanno circolando diversi nomi, alcuni davvero grossi. Tra quelli più volte accostati al Milan c’è Gabriel Jesus. Il 25enne brasiliano ha un contratto che scade a giugno 2023 e molto probabilmente lascerà il Manchester City. L’arrivo di Erling Haaland ridurrà inevitabilmente lo spazio a sua disposizione.

L’Arsenal sembra la squadra in vantaggio per assicurarselo, considerando anche che l’agente ha confermato contatti con i Gunners e gradimento per il progetto. In Spagna, però, danno anche l’Atletico Madrid molto interessato a Gabriel Jesus. Secondo quanto rivelato da Jugones de la Sexta e ripreso da AS, i Colchoneros hanno messo nel mirino l’attaccante sudamericano per sostituire Luis Suarez.

L’Atletico Madrid vuole fare un grande colpo in attacco, però viene confermato che l’Arsenal è in pole position e che pure la Juventus ci starebbe pensando. Va detto che i bianconeri hanno già speso tantissimi soldi a gennaio per Dusan Vlahovic e difficilmente faranno un investimento importante su un altro attaccante.

Vero che la scadenza contrattuale di Gabriel Jesus abbasserà un po’ il suo prezzo, però bisognerà vedere da che base partirà il Manchester City. La valutazione del cartellino sarà di almeno 35-40 milioni.