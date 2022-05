Atalanta, in vista del Milan due recuperi fondamentali

L’edizione odierna di Tuttosport fa il punto sulle condizioni dello spogliatoio di Gasperini. Il tecnico recupera due giocatori importanti in vista del Milan…

Domenica pomeriggio ci aspetta una sfida infuocata, assai probabilmente la più attesa della penultima giornata di campionato. Non soltanto per le due squadre in campo, ma anche per gli obiettivi in palio. Il Milan per lo Scudetto, l’Atalanta per un posto in Europa.

Le due formazioni sanno bene che sarà necessario dare il massimo, conoscendo anche la forza e la portata della rispettiva rivale. Una sfida che infiammerà un San Siro stracolmo e che emozionerà anche i tanti spettatori davanti la TV. Milan-Atalanta è da sempre una partita storica e parecchio sentita negli ambienti sportivi italiani, e lo sarà ancor di più in questo agguerrito finale di stagione.

Stefano Pioli è tornato mercoledì a lavorare con i suoi ragazzi a Milanello. C’è tanto entusiasmo nel centro sportivo di Carnago, e assai fortunatamente il Mister rossonero potrà contare su una rosa numerosa e al meglio delle condizioni. Il recente recupero di Alessandro Florenzi ha dato maggiore margine di scelta a Pioli, che potrà contare su un giocatore di grande esprienza e abituato a vivere certe pressioni.

Lo ha dimostrato proprio nell’ultima di campionato contro il Verona l’ex Roma, segnando un gol davvero bello. Con una rosa quasi al completo, dunque, Pioli potrà contare sull’apporto di tutti i suoi giocatori, escluso ovviamente Simon Kjaer. Il danese sarà comunque fondamentale per supportare e caricare la squadra moralmente.

Atalanta, la situazione della rosa: Gasperini ne recupera due

Per quanto concerne l’Atalanta, invece, gli ultimi aggiornamenti ci arrivano da Tuttosport. Il quotidiano torinese ha fatto il punto sulla rosa a disposizione di Giampiero Gasperini in vista della gara contro il Milan. Il tecnico dei nerazzurri ha recuperato due giocatori fondamentali nel corso di questa settimana, ovvero Duvan Zapata e Giorgio Scalvini. I due bergamaschi avevano saltato l’ultima di campioanto contro lo Spezia per un leggero problema muscolare, che adesso hanno completamente recuperato.

Pare anzi che Gasperini abbia eviatato a Zapata la gara contro i liguri, proprio per consentirgli il miglior recupero in vista di una gara importante come quella contro i rossoneri. Chi invece rimarrà indisponibile per la sfida domenica pomeriggio sono Toloi e Pezzella. Due gravi assenze per la difesa dell’Atalanta.

Rimane invece incerta la presenza di Sportiello tra i convocati per il Milan. Il secondo portiere ha rimediato ieri una lombo-sciatalgia e non è ancora prevedibile se recupererà in tempo.