Da protagonista a Hollywood fino al Milan: il “Brad Pitt” dello sport nel fondo RedBird

La cordata americana che vuole acquisire le quote Milan, gestita dal fondo RedBird, ha all’interno un azionista molto particolare.

Il Milan ha rimandato ogni discorso approfondito per la cessione delle quote di maggioranza a fine maggio. Ovvero quando il campionato e la missione Scudetto avranno ormai trovato un epilogo.

Il fondo arabo Investcorp è stato ultimamente insidiato dall’inserimento degli americani di RedBird Capital. Ovvero un fondo di investimento statunitense, fondato a Dallas, che si occupa di gestire ed arricchire società in rapida crescita. Come potrebbe essere proprio il marchio A.C. Milan.

RedBird si occupa di investimenti in svariati settori, tra cui quello sportivo. In tal senso oggi Tuttosport ha svelato la partecipazione come azionista all’interno del fondo di un personaggio amatissimo negli USA. Un dirigente che ha fatto parlare molto di sé, tanto da vedersi dedicato un film a Hollywood qualche anno fa.

Anche Billy Beane tra i futuri azionisti del Milan?

L’uomo in questione si chiama Billy Beane, una vera leggenda dello sport americano. Forse il nome in sé dirà poco ai tifosi del Milan, ma gli appassionati di baseball ed anche del cinema hollywoodiano sapranno sicuramente di chi si tratta.

Beane è stato l’artefice del miracolo degli Oakland Athletics, piccola franchigia californiana della MLB che scalò la vetta della classifica grazie ai suoi metodi innovativi. Il dirigente infatti creò ad inizio 2000 un database tecnologico di statistiche e numeri sui singoli giocatori di baseball, così da poter reperire i tasselli giusti senza spendere cifre esorbitanti.

Da tale innovazione, con la cavalcata degli Oakland fino alla post-season, è stato tratto il film Moneyball – L’arte di vincere del 2011. Il personaggio di Billy Beane è stato magistralmente interpretato da una star internazionale come Brad Pitt, il quale fu persino candidato agli Oscar per tale ruolo.

Oggi Beane ha deciso di diventare azionista ed investitore, dando l’addio da qualche tempo al management sportivo in prima persona. La sua quota di partecipazione in RedBird Capital potrebbe però portarlo a sbarcare nel mondo del calcio italiano, vista la volontà di acquisire la maggioranza del Milan.

E chissà che le idee dell’ex general manager del baseball americano non possano essere una variante del progetto RedBird anche nel Milan. Non solo calciatori scelti tramite osservatori e talent-scout dal vivo, ma anche utilizzando il database virtuale di statistiche per confrontare i buoni affari sul mercato con i flop purtroppo ancora molto frequenti.