Gazidis: “Credo nel Milan, vogliamo vincere. Pioli? È speciale”

Gazidis è intervenuto sul canale ufficiale Twitch del Milan: tane parole positive verso i tifosi e anche nei confronti della squadra.

Ci sono sicuramente dei meriti di Ivan Gazidis se il club rossonero si è rilanciato in questi ultimi anni. L’amministratore delegato ha fatto le scelte giuste nel confermare le figure più importanti dell’area sportiva e nell’arricchire il resto dell’organigramma dirigenziale. I risultati parlano chiaro.

Oggi Gazidis ha parlato al canale ufficiale Twitch del Milan e ha rivolto un messaggio ai tanti rossoneri che seguono la squadra: “Stiamo tutti pensando alla grande partita di domenica. Voglio dire di cuore grazie ai nostri tifosi perché a San Siro raggiungeremo un milione di presenze da inizio stagione. È incredibile, è un supporto che ci ha dato grande forza. Questa unità e questo orgoglio ci danno fiducia. Non vediamo l’ora che arrivi la partita di domenica prossima e anche la successiva”.

Il sostegno dei tifosi milanisti è molto importante e Gazidis ci ha tenuto a ringraziarli, sottolineando quanto impatto abbiano sull’ambiente: “Abbiamo più di 500 milioni di tifosi in tutte le parti del mondo. Domenica ce ne saranno circa 10 mila dall’estero. In questa stagione circa 192 Paesi sono stati rappresentati nel nostro stadio. Questo sentimento di inclusione ci fa sentire di essere parte di una grande famiglia. Anche il supporto in trasferta è incredibile, abbiamo sempre sentito questa forza. Questa stagione non sarebbe possibile senza questo senso di unità. I tifosi sono protagonisti, sono sempre con noi. È qualcosa di speciale, non succede spesso questo sentimento. La grande unità è una grande forza del club. Con questa tutto è possibile“.

L’amministratore delegato ha grande fiducia nel finale di stagione della squadra, prima in classifica e con due partite di campionato ancora da disputare per vincere lo Scudetto: “Credo nel club, nei giocatori e nella nostra abilità nel superare le sfide. Ora abbiamo davanti a noi sfide difficili, ma abbiamo fiducia e forza. Questa forza viene anche dai tifosi“.

Gazidis stamattina era a Milanello e ha visto il gruppo molto concentrato, però al tempo stesso non intimorito dalla pressione di dover vincere contro l’Atalanta domenica a San Siro: “I giocatori sono focalizzati, ma anche calmi. Hanno lo stesso approccio avuto nel passato. Si pensa partita per partita. C’è fiducia nelle loro qualità. Necessario prendere questa opportunità con positività, non avverto paura. C’è grande voglia di fare questi due passi“.

Infine il dirigente sudafricano ha speso parole di elogio per Stefano Pioli, al quale è molto legato e che stima: “Stefano è sempre calmo, è un grande uomo oltre a un grande mister. Vorremmo vincere questa sfida anche per lui, è una persona speciale“.