Milan, si complica un obiettivo: vuole la Premier League, c’è l’offerta

Secondo le ultime voci provenienti dall’Inghilterra, il giocatore ha una netta preferenza per il suo futuro. Milan fuori dalla corsa all’attaccante!

Il Milan sta ben pensando a come rinforzare la sua rosa in vista della prossima stagione. Si prevede una formazione totalmente rinnovata e migliorata, forte dell’intenzione di tornare a competere nei grandi palcoscenici del calcio europeo.

Quella ventura, sarà la seconda apparizione consecutiva del Milan in Champions League. Un grande risultato se si pensa a che livello era la squadra sino a tre anni fa. C’è quindi il grande desiderio di mettersi in mostra al meglio, e di migliorare i risultati ottenuti nella stagione in corso.

Ogni difetto o mancanza della rosa a disposizione di Stefano Pioli verrà quindi colmata, o quantomeno ci si proverà. Maldini e Massara hanno le idee chiare, ma bisogna certamente aspettare il cambio di proprietà. Conoscendo il nuovo proprietario del Milan, si potranno di conseguenza conoscere i fondi a disposizione per investire sul mercato.

Una molteplicità di nomi gravitano già in orbita Milan, tutti importanti e apprezzati dai tifosi. Ogni ruolo, ogni reparto della squadra verrà rivisitato e per questo ci si aspettano tante uscite e uguali entrate nella rosa rossonera. Una posizione da attenzionare è sicuramente quella del trequartista.

Un ruolo in cui si sarebbe dovuti intervenire già la scorsa estate, passato in secondo piano con l’acquisto low-cost di Junior Messias. Quest’anno non si potrà più commettere lo stesso errore. Difatti Maldini e Massara hanno già messo al vaglio diversi profili.

Milan, si complica la pista belga: preferisce la Premier League

Un nome seguito dal Milan da diverso tempo è quello di Charles De Ketelare, profilo offensivo del Club Brugge. Giovanissimo e dal gran potenziale, il classe 2001 ha già dimostrato notevoli doti e caratteristiche. Il suo ruolo principale è quello di trequartista, ma non disdegna affatto quello avanzato di centravanti o quello laterale di esterno d’attacco a destra.

De Ketelaere è assai probabilmente uno di quei profili tanto graditi al Milan e a Stefano Pioli. Duttile, giovane e molto forte. Maldini e Massara hanno fatto diversi sondaggi per il belga, ma pare che questo abbia già le idee ben chiare sul suo futuro. Anche il Napoli era in corsa per Charles, ma adesso il club in pole per lui sembra essere il Leicester.

Già pronta l’offerta per il Club Brugge da parte del club inglese. Ben 30 milioni di euro sul piatto, a fronte dei 40 richiesti. Ma come riporta Leicester Mercury, il giocatore ha il grande desiderio di trasferirsi in Inghilterra, e la sua volontà sarà decisiva in tal senso.

De Ketelare non vede l’ora di approdare in Premier League, e il Leicester farà leva proprio su tale aspetto per ottenere lo sconto di 10 milioni sul cartellino del giocatore. Se le indiscrezioni del Mercury venissero confermate, il Milan dovrà certamente virare su altri profili.