Milanello, arriva un ospite d’eccezione per i rossoneri – FOTO

Ad assistere all’allenamento di oggi della squadra di mister Pioli c’è anche una presenza inaspettata

In mattinata il Milan si è riunito per il consueto allenamento a Milanello, per preparare al meglio l’importantissima sfida contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperino, in programma domenica alle 18 a San Siro.

Come riportato dal club rossonero sul proprio sito ufficiale, i ragazzi di Stefano Pioli si sono ritrovati per la colazione e sono scesi subito in campo per l’attivazione muscolari seguita da alcuni esercizi atletici. L’allenamento è poi continuato con una serie di esercitazioni tecniche e successivamente con un lavoro di possesso a campo ridotto, prima di terminare con le conclusioni in porta.

Il Milan ha riferito anche che ad assistere alla seduta erano presenti Ivan Gazidis, Paolo Maldini e Frederic Massara, ma non solo loro. Sul campo si è visto anche, a sorpresa, José Peckerman, attuale Commissario Tecnico del Venezuela. Peckerman è stato anche ct dell’Argentina dal 2004 al 2006 e della Colombia dal 2012 al 2018.

Eccolo qui il tecnico immortalato mentre è a colloquio con la dirigenza rossonera: