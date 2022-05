Dalla Spagna – Il Milan rivuole un ex: servono 20 milioni

In Spagna sono certi che il club rossonero stia pensando di riprendere un calciatore che ha già giocato a Milano: confermate le news emerse in Italia.

Non ci sono ancora certezze sul budget del prossimo calciomercato estivo, ma il Milan dovrebbe fare una campagna acquisti abbastanza importante. La dirigenza ha già individuato i ruoli nei quali intervenire e ci sono più opzioni per ciascuno.

Certamente verrà preso un nuovo esterno destro offensivo. Gli attuali interpreti non hanno soddisfatto Stefano Pioli. Alexis Saelemaekers era partito come titolare, però poi il suo rendimento è calato ed è finito in panchina. Junior Messias ha trovato maggiore spazio e ha segnato 6 gol complessivamente, ma è possibile che il suo cartellino non venga riscattato.

In organico c’è anche Samuel Castillejo come ala offensiva, però è ai margini della rosa già dalla scorsa estate. Paolo Maldini e Frederic Massara hanno provato senza successo a venderlo nelle ultime sessioni di mercato, ma la prossima sarà quella giusta per l’addio. L’ex Villarreal dovrebbe fare ritorno in Spagna, dove interessa a più squadre.

Calciomercato Milan, idea Deulofeu: news dalla Spagna

Il Milan sta valutando più nomi per rinforzare la fascia destra offensiva. Ne sono circolati anche alcuni particolarmente importanti come Riyad Mahrez del Manchester City e Marco Asensio del Real Madrid, ma non ci facciamo illusioni.

A più riprese ai rossoneri è stato accostato pure Domenico Berardi, ma la valutazione da 30 milioni di euro fatta dal Sassuolo è ritenuta eccessiva. Un altro esterno che piace è Gerard Deulofeu, che ha già vestito la maglia del Milan nella seconda metà della stagione 2016/2017.

In Spagna i colleghi di Sport.es confermano le indiscrezioni emerse in Italia: il Milan ha messo davvero gli occhi sulla stella dell’Udinese. Il cartellino costa circa 20 milioni e la fonte non esclude che Tommaso Pobega possa essere inserito nell’operazione come contropartita tecnica. Il centrocampista ora in prestito al Torino piace al club friulano.

Deulofeu può giocare sia sulla fascia destra che su quella sinistra e anche da seconda punta. È duttile tatticamente, abile nel saltare l’avversario negli uno contro uno e anche abbastanza incisivo in fase offensiva. In questa stagione ha messo insieme 12 gol e 4 assist nelle 32 partite giocate in Serie A.

A 28 anni spera di avere di nuovo una chance in una grande squadra. Il Milan gli è certamente destinazione gradita, ma bisogna attendere per capire se realmente possa fare ritorno in rossonero.