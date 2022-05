Il Milan rivuole il portiere: ritorno a costo zero

Il Milan potrebbe riabbracciare un suo ex portiere: ecco quale sarebbe l’idea per il ruolo di vice Mike Maignan. Il punto della situazione

Il calciomercato del Milan non prevederà chiaramente cambiamenti tra i pali. Il numero uno per la prossima stagione sarà Mike Maignan.

Il francese ha fatto dimenticare velocemente Gianluigi Donnarumma, diventando il miglior portiere della Serie A. Ormai non si contano più gli interventi decisivi dell’ex Lille, fondamentale in questa cavalcata allo Scudetto.

Maignan sarà dunque un punto fermo della squadra del futuro ma la situazione alle sue spalle non appare ancora ben definita. Tatarusanu quando è stato chiamato in causa è riuscito a far bene in tante partite, come nel derby di andata quando parò un calcio di rigore a Lautaro Martinez. Non mancano gli errori, come nel match contro la Fiorentina, ma si sa che il ruolo di secondo non è mai facile.

L’estremo difensore rumeno ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2023 e tutto lascia pensare che dovrebbe rimanere ancora un anno ma non si può escludere una sua partenza.

L’infortunio di Maignan aveva spinto il Milan ad acquistare Antonio Mirante. Stefano Pioli, alla fine, ha dato fiducia a Tatarusanu e per l’ex Roma non c’è stato spazio. Nemmeno un secondo per lui. E’ davvero difficile una sua permanenza anche se per questione di liste non lo si può escludere totalmente.

Alla base, poi, tornerà Plizzari, dopo sei mesi in Salento con la maglia del Lecce. Anche per il giovane portiere italiano ci sarà da capire quale possa essere la migliore soluzione.

Novità dalla Puglia

Proprio dal club giallorosso potrebbe far ritorno Gabriel. L’estremo difensore brasiliano ha un contratto in scadenza fra poco più di un mese e stando a quanto riportato da LecceNews24, sarebbe finito in orbita Milan, per un clamoroso ritorno. Gabriel è stato protagonista della promozione del Lecce, giocando 31 match in Serie B: sono stati 24 i gol subiti e ben 14 i clean-sheet.