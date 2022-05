Lukaku smentisce il suo agente: “Nessuno può parlare per me” – FOTO

Lukaku tramite il suo profilo ufficiale Instagram ha risposto alle ultime parole del suo agente in merito al suo futuro al Chelsea.

Il ritorno di Romelu Lukaku in Premier League non è stato il successo che lui si aspettava. Ha voluto fortemente tornare al Chelsea, dopo che l’Inter è stata “costretta” a venderlo per alcuni problemi finanziari, ma il rendimento è stato sotto le attese.

A complicare la sua situazione anche alcune dichiarazioni che ha rilasciato a dicembre sul fatto di amare l’Inter e di sognare un futuro ritorno. In casa Chelsea non sono piaciute molto, l’allenatore Thomas Tuchel lo ha detto pubblicamente.

Il futuro dell’attaccante belga con i Blues è incerto. La scorsa estate il suo cartellino è costato circa 115 milioni di euro e lo stipendio supera i 10 milioni netti annui. Si tratta di un’operazione molto complicata da effettuare per chi pensa di puntare su di lui nella prossima stagione. Comunque non è affatto escluso che il club londinese decida di confermarlo e di dargli fiducia.

Calciomercato Milan, Lukaku risponde al suo agente

Nelle scorse ore Federico Pastorello, agente di Lukaku, ha parlato al quotidiano La Repubblica in merito al futuro del centravanti belga: “Tanto rumore per nulla, non possiamo ipotizzare trattative. Il Chelsea ha definito la cessione del club, non conosciamo gli interlocutori e dunque figuriamoci se possiamo ipotizzare discorsi con Inter o Milan. Bisogna aspettare”.

Lukaku tramite il suo profilo ufficiale Instagram ha pubblicato una storia nella quale sembra un po’ dissociarsi dalle dichiarazioni del suo procuratore: “Non permetterò mai a nessuno di parlare per me. Ho tenuto la bocca chiusa e mi sono concentrato sull’aiutare la squadra e nel chiudere la stagione nel migliore modo possibile. Quindi, se qualcuno là fuori sta provando a dire qualcosa riguardo me e il club, non lo faccia a mio nome”.

Per il momento, il centravanti ex Inter non pensa al calciomercato e vuole focalizzarsi solo sul terminare al meglio la stagione con il Chelsea. Poi il futuro si vedrà. Se il i Blues vorranno cederlo, lui valuterà le varie proposte che arriveranno.

Molto difficile pensare a un trasferimento eventuale al Milan, sia per il suo forte legame con l’Inter che per le già citate problematiche economiche. Gli stessi nerazzurri faticherebbero tanto a riprenderlo, oggi non ci sono le condizioni per far tornare il giocatore in Italia.