Milan-Atalanta, la Curva Sud è pronta a dare spettacolo: iniziativa da brividi!

C’è tanta attesa per la sfida tra Milan e Atalanta che si disputerà domenica alle ore 18 allo stadio San Siro. Il match più importante degli ultimi dieci anni

Ci siamo quasi. Manca davvero poco alla gara che i tifosi del Milan attendevano da più di dieci stagioni. Una gara che forse può già decidere un campionato, o che forse protrarrà l’attesa fino all’ultimissimo secondo di questa pazza Serie A. E’ il momento clou di quest’annata calcistica e il Milan, sia giocatori che spettatori, vogliono farsi trovare pronti.

Ci apprestiamo ad entrare nella fase conclusiva del campionato. Il Milan, forte della prima posizione, è pronta a sfidare l’Atalanta, assoluta bestia nera dei rossoneri negli ultimi confronti giocati a San Siro. Basta dire l’ultima volta che i rossoneri sono riusciti ad avere la meglio sui bergamaschi in campo c’era Kakà che proprio in quella sfida festeggiava i cento gol con la maglia del diavolo. Una sfida sempre dal sapore speciale quella contro la Dea. Come dimenticarsi quel 5-0 subìto da Pioli al suo arrivo sulla panchina del Milan con successivi cori contro i milanisti a cui partecipò anche Gasperini.

Domenica c’è la possibilità per il diavolo di chiudere un cerchio, forse però ancora non definitivamente dato che in caso di risultato positivo bisognerebbe comunque aspettare il match dell’Inter che affronterà in serata il Cagliari in terra sarda. I nerazzurri a loro volta non possono sottovalutare la gara anche perché i rossoblu hanno necessità di fare punti per credere ancora nella salvezza. Onestamente, fatichiamo a comprendere il motivo per il quale non si disputino in contemporanea almeno le ultime due giornate di campionato. O meglio, il motivo si sa, ma resta il fatto che così si rischia seriamente di falsare una intera stagione. Non è questo però il punto principale di cui vogliamo parlarvi adesso.

Coreografia da finale di Champions: la Curva Sud si conferma di un’altra categoria

C’è una atmosfera speciale in quel di Milano, sponda rossonera. Più di 75.000 spettatori renderanno San Siro una bolgia domenica pomeriggio, pronti a dare il loro contributo per spingere la squadra alla vittoria. Numeri ancor migliori rispetto all’ultimo match casalingo disputato contro la Fiorentina.

La Curva Sud per l’occasione si fa trovare come sempre pronta e stupirà ancora una volta tutti coloro i quali saranno allo stadio ma anche chi seguirà il match incollato davanti alla televisione. Il tifo più caldo infatti metterà in scena una coreografia speciale, che comprenderà tutti e tre gli anelli della Curva. Sarà una giornata speciale, a prescindere dal risultato. Se poi si potesse anche festeggiare, in quel caso sarebbe davvero la ciliegina sulla torta.