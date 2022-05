Milan e Inter, quando giocano la prossima partita: orario e diretta tv

Due giornate al termine del campionato di Serie A più incerto degli ultimi anni. A contenderselo Milan e Inter. Ecco quando giocheranno le due contendenti al Tricolore nella 37.a giornata

Sarà ricordato come uno dei campionati più combattuti dell’ultimo decennio ma anche come quello delle mancate contemporaneità. Se ne è parlato a lungo, non senza qualche accenno polemico ma, alla fine, nulla è cambiato. Anche nella penultima giornata di Serie A, con ancora tanti verdetti da emettere (Scudetto, zona Europa League e lotta retrocessione) le varie contendenti per i rispettivi obiettivi non giocheranno allo stesso orario.

Vantaggio o svantaggio che sia, per quel che riguarda la lotta Scudetto, i tifosi di Milan e Inter dovranno attendere la fine della partita dell’avversaria per capire se, quella in arrivo, sarà un domenica da ricordare/dimenticare oppure un’altra giornata interlocutoria in vista del gran finale.

Stavolta, nella 37.a giornata, sarà il Milan a scendere in campo per primo contro un’Atalanta ancora in lotta per la qualificazione europea. Si giocherà in un San Siro, ovviamente tutto esaurito, domenica 15 maggio alle ore 18. Atalanta che, a proposito, di contemporaneità scenderà in campo conoscendo il risultato di una sola delle rivali in zona Europa/Conference League ovvero la Roma, impegnata sabato sera con un Venezia obbligato a vincere per non retrocedere. Le altre due contendenti alla qualificazioni europea, con l’Atalanta, giocano lunedì 16 maggio, la Lazio allo Stadium contro la Juventus (ore 21), la Fiorentina in trasferta con una Sampdoria (ore 18.30) che conoscerà già quanto avvenuto in zona salvezza.

Salvezza alla quale ambisce il Cagliari, avversario dell’Inter nel match che chiude il programma di domenica 15/5 alle 20.45 alla Sardegna Arena. Anche in questo caso, la mancata contemporaneità può incidere sui rispettivi obiettivi delle due squadre. Se l’Inter sarà obbligata a vincere per superare/restare in scia o agguantare il Milan, altrettanto dovrà fare il Cagliari specie in caso di risultati positivi da parte di Salernitana e Genoa, in campo rispettivamente sabato alle 15 a Empoli e domenica, sempre alle 15, a Napoli. Se la Salernitana vince al Castellani, una mancata vittoria di Cagliari e Genoa significherebbe retrocessione.

Milan e Inter, dove vedere le partite della 37,a giornata

L’unica certezza, almeno per Milan e Inter, nella 37.a giornata è la programmazione televisiva. I match contro Atalanta e Cagliari infatti saranno trasmessi in esclusiva in streaming su DAZN senza contemporaneità con Sky. Sull’emittente satellitare saranno visibili Roma-Venezia, Bologna-Sassuolo e Juventus-Lazio.

Gli orari e la programmazione televisiva dell’ultima giornata sono ancora da definire. Tutto dipenderà dai verdetti ancora da emettere all’epilogo di un campionato che più incerto non si può.