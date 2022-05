Milan, l’attaccante resta in Premier: super offerta dall’Arsenal

Secondo l’esperto di mercato, l’attaccante è sempre più vicino all’Arsenal. I Gunners hanno pronta un’offerta da capogiro! Spiazzato il Milan…

Con le discussioni in ballo per Divock Origi, Sven Botman e Renato Sanches, il Milan ha come priorità di mercato l’acquisto di un grande attaccante. Un profilo non giovanissimo, e che vanti esperienza e grande feeling col gol. Origi, come spesso ribadito, arriverà al Diavolo come jolly offensivo. E con il sempre più probabile addio di Ibrahimovic, urge un centravanti puro.

Marko Lazetic sembra pronto ad un’esperienza in prestito; una gavetta che possa consentirgli di maturare senza troppe pressioni. Ecco che Maldini e Massara sono alla ricerca del profilo giusto per rinfoltire e rinforzare il reparto d’attacco. I nomi in ballo sono diversi, tutti parecchio importanti, e che sembrano dipendere dal cambio di proprietà.

È noto a tutti che Elliott, attuale proprietario del Milan, sia in trattativa con InvestCorp e RedBird. Ad oggi, il fondo arabo è quello in netto vantaggio per l’acquisizione del club rossonero, anche se qualcosa sembra si stia incrinando negli ultimi giorni. Ad ogni modo, bisognerà attendere l’effettivo passaggio di quote, se avverrà, per programmare nel concreto quello che sarà il prossimo mercato del Milan.

Si parla comunque di investimenti più corposi, e che potrebbero aumentare anche grazie alla possibile vittoria dello Scudetto.

Arsenal, 50 milioni per convincere il City

Uno dei nomi che più hanno fatto clamore, accostati al Milan negli ultimi giorni, è quello di Gabriel Jesus. Il brasiliano del Manchester City è in cerca di una nuova casa. Tra i Citizens, ormai è ufficiale, arriverà il mito Eerling Haaland, ed è chiaro che lo spazio per Gabriel si ridurrà enormemente.

Lo sa bene lo stesso giocatore, che ad un anno dalla scadenza del suo contratto, è pronto a trovare uno spazio da protagonista in un altro club. Il Milan, come affermato da La Gazzetta dello Sport qualche giorno fa, è uno dei club più interessati. Ma purtroppo deve fare i conti con il solito club di Premier League dalle grandi disponibilità economiche.

Si tratta dell’Arsenal, che ha già pronti 50 milioni di euro per aggiudicarsi il brasiliano. A riportare l’indiscrezione di mercato è Ekrem Konur, noto esperto di nazionalità turca. Il giornalista continua affermando che i Gunners sono ben fiduciosi di convincere il Manchester City offrendo la suddetta cifra. Non dimentichiamo che soltanto ieri gli agenti di Gabriel Jesus avevano confermato i contatti con l’Arsenal: “Abbiamo parlato con l’Arsenal di Gabriel: ci piace il progetto, è una possibilità di cui stiamo discutendo”.

Attenzione, però. Perchè gli stessi manager avevano anche ribadito: “Ci sono altre sei squadre interessate, vedremo a fine stagione“. Tra questi sei club, assai probabilmente è presente il Milan. Difficile, però, pensare che il Diavolo posso pareggiare l’offerta dell’Arsenal, soprattutto per un giocatore ad un anno dalla scadenza del contratto.