Milan, l’obiettivo è sempre più vicino: “Trattativa quasi completata”

Arrivano indiscrezioni cruciali sul centrocampista. Il Milan sta trattando gli ultimi dettagli col club, poi… sarà rossonero!

Il Milan sembra avere le idee ben chiare su quelle che saranno le prossime mosse di mercato. Giugno si avvicina inevitabilmente, e ci sono già i primi nomi a riscaldare l’ambiente rossonero in tal senso. Tre profili per dare inizio al mercato estivo, tutti noti e ormai ad un passo dall’approdo al Diavolo.

Il primo ad arrivare sarà assai probabilmente Divock Origi. L’attaccante del Liverpool, secondo gli ultimi aggiornamenti, aspetta soltanto di disputare la finale di Champions League contro il Real Madrid per trasferirsi a Milano. Accordo trovato, già da tempo aggiungeremmo! Quadriennale a 3,5 milioni di euro per il belga, più eventuali bonus.

L’altro nome caldissimo è quello di Sven Botman, il possente centrale di difesa del Lille. Il Milan si è innamorato di lui da parecchio tempo, e data la trattativa non andata in porto a gennaio, l’olandese si è promesso al Diavolo per l’estate. Per lui è previsto un ingaggio stagionale di 3 milioni di euro, ma data la giovane età si parla di un contratto più lungo, ovvero di 5 anni.

Col Lille dovrebbe anche esserci un principio d’accordo per un acquisto pari a 30 milioni di euro. Ma non sono finiti qui i dialoghi tra il Milan e il club francese, dato che le parti sono in trattativa anche per il centrocampista. Arrivano novità il tal senso.

Milan, Renato Sanches ad un passo: le ultime dall’esperto di mercato

Il terzo acquisto del Milan dovrebbe essere con ormai pochi dubbi Renato Sanches. Il portoghese arriverebbe in rossonero per sostituire l’uscente Franck Kessie, ormai promesso al Barcellona. Sanches è uno dei nomi che più ha infiammato gli animi dei tifosi rossoneri, tanto desiderosi di vederlo presto con la maglia del Milan.

Il suo contratto con il Lille è in scadenza nel 2023, per questo Maldini e Massara sono fiduciosi di strapparlo ai francesi per una cifra poco al di sotto dei 20 milioni di euro. E proprio su questo punto arrivano novità fondamentali. Secondo Ekrem Konur, noto esperto di mercato, Milan e Lille continuano incessantemente i loro contatti che ormai sono in via di definizione.

Il giornalista parla chiaro su Twitter: “Il trasferimento sta per essere completato”. In realtà c’erano pochi dubbi sul fatto che Renato Sanches fosse la prima scelta del Milan per il nuovo centrocampo. Maldini ci aveva provato già a gennaio a portarlo in Italia, senza successo. Si parlava di richieste d’ingaggio troppo alte del giocatore, sui 6-7 milioni di euro.

Ma oggi pare che il giocatore abbia già un accordo con il Milan per uno stipendio stagionale di 4,5 milioni di euro. Non ci resta dunque che attendere la fumata bianca.