Clamoroso dalla Spagna: “Quattro top club su Romagnoli”

Secondo note fonti spagnole, Alessio Romagnoli è un profilo che piace a diversi club europei. Il suo contratto in scadenza fomenta la concorrenza!

È ancora tutto da scrivere il futuro di Alessio Romagnoli! Attualmente, diverse voci di mercato si rincorrono sul suo conto. Il difensore vedrà scadere a giugno il suo contratto con il Milan, e adesso è un rebus comprendere dove sarà Alessio la prossima stagione.

Il club rossonero sembra già aver sopperito alla sua possibile partenza, dato che è stato ormai raggiunto l’accordo con Sven Botman. L’olandese, anche lui mancino, dovrebbe arrivare presto al Milan per un cifra vicina ai 30 milioni. Maldini e Massara, così come la maggioranza della tifoseria, sono sicuri di aver puntato su un profilo dal grande calibro.

Nel frattempo, a prescindere dall’arrivo di Botman, Romagnoli è stato scippato dal suo posto da titolare fisso nella difesa del Milan. Già, perchè complici alcuni suoi infortuni, Pierre Kalulu si è inserito in pianta stabile nelle gerarchie di Pioli, formando con Tomori una delle coppie di difesa più solide dell’intera Serie A.

Si è messa male per Alessio, che adesso può approfittare del contratto in scadenza per ritrovare un posto da protagonista altrove. Il Milan, dal suo canto, non ha di certo cacciato Romagnoli, anzi. Il rinnovo gli è stato offerto, ma al ribasso. L’ex Roma guadagna attualmente poco meno di 6 milioni di euro a stagione. Cifra non consona alle sue qualità e al suo attuale spazio in rosa. 3,5 milioni di euro l’offerta messa sul piatto dal Milan.

Nel frattempo, come ben sappiamo, si è inserita la Lazio, fortemente vogliosa di portare nella capitale un ottimo difensore che da sempre nutre simpatia per i colori biancocelesti. Ma l’offerta fatta da Lotito è stata più bassa di quella proposta dal Milan, e per questo l’ipotesi del rinnovo ha ripreso piede.

Romagnoli, non solo Lazio: mezza Europa su di lui

Alessio Romagnoli è attualmente in fase di riflessione. Rimanere al Milan o cambiare club? Ma a quanto pare non mancano altre offerte, e anche prestigiose, per lui. Dalla Spagna affermano che il difensore del Milan è in realtà nel taccuino di diversi top club europei. In particolare, Mundo Deportivo ha riportato che il Barcellona è ancora sulle sue tracce.

I blaugrana sono stati diverse volte accostati a Romagnoli, ma adesso potrebbero fare sul serio data la possibilità di prelevarlo a parametro zero. Alessio potrebbe così seguire lo stesso cammino di Franck Kessie, anche lui via dal Milan verso Barcellona a parametro zero. Attenzione, però. Perché Mundo Deportivo da anche Chelsea, Bayern Monaco e Siviglia sul difensore del Milan.

I blues sono alla ricerca di un buon sostituto, dato che Rudiger e Christensen lasceranno sicuramente Londra in estate. Il Bayern cerca invece un rimpiazzo di Sule, ormai promesso al Borussia Dortmund. E il Siviglia vuole invece sopperire alla partenza di Kounde, destinato proprio al Chelsea di Tuchel.

Mundo Deportivo definisce Romagnoli un difensore eccezionale e che a 27 anni può dire ancora la sua per molto tempo. Certamente, Alessio vanta ottime qualità di difesa, ma dovrà presto decidere quale sarà la sua strada di qui ai prossimi anni.