Milan-Atalanta, non solo Kessie: per chi può essere l’ultima a San Siro

Ci sono diversi calciatori rossoneri che potrebbero calcare il terreno di gioco di San Siro per l’ultima volta domenica contro l’Atalanta

Sarà una domenica speciale, di fuoco, quella che vedrà protagonista il Milan di Stefano Pioli. I rossoneri affronteranno l’Atalanta nella penultima giornata di campionato, un turno che può già essere decisivo per le sorti del campionato: è tutto nelle mani dei milanisti, che sono riusciti a riportare entusiasmo nella Milano rossonera: San Siro ospiterà quasi 80.000 spettatori.

Di certo non sarà una passeggiata, tutt’altro. C’è bisogno della partita perfetta contro una squadra che è una vera e propria bestia nera del Milan al Meazza. Le motivazioni però dovranno prevalere, la voglia di andare a prendersi quello Scudetto che manca ormai da troppi anni. Comunque vada sarà una giornata speciale. Maignan e compagni si stanno preparando al meglio per questa sfida, lo stanno facendo sul campo di Milanello mentre dall’altra parte l’Atalanta si allena a porte chiuse. Gasperini, forse, ha intenzione di sorprendere il Milan. Ricordiamo che anche la Dea ha praticamente l’obbligo di vincere per sperare ancora in un piazzamento che porti l’Europa nella prossima stagione.

Sarà determinante la carica di San Siro. Durante il lockdown, molti addetti ai lavori dicevano che il Milan aveva ripreso a vincere proprio per la mancanza di pressione dato che gli stadi erano vuoti. E’ stata sciolta questa brutta tesi, perché anche con l’impianto stracolmo la squadra rossonera ha continuato ad ottenere risultati importanti. Sarà l’ultima gara casalinga di questa lunghissima stagione e molti rossoneri potrebbero salutare il pubblico di fede milanista per l’ultima volta.

Tanti calciatori del Milan potrebbero calcare il prato di San Siro per l’ultima volta

Vi ricordate nel 2012 quando dopo Milan-Novara 2-1 molti rossoneri salutarono la Curva Sud in lacrime? C’erano Gattuso, Seedorf, Inzaghi, Nesta, Zambrotta, Van Bommel. Delle vere e proprie leggende che rimarranno per sempre nella storia del club. Anche domani diversi calciatori potrebbero ringraziare i tifosi per l’ultima volta. Certo, guai a paragonarli: se nel 2012 parlavamo di leggende, adesso non lo si può dire assolutamente.

Si tratta comunque di ragazzi che in qualche modo hanno contribuito a rendere questa stagione importante e, si spera, vincente. Tra questi c’è Kessie che verrà presumibilmente fischiato così come successo nelle precedenti gare casalinghe. Alla piazza non è piaciuto il suo comportamento, molto simile a quello tenuto da Donnarumma e Calhanoglu. Anche per Romagnoli potrebbe essere l’ultima a San Siro, l’attuale capitano potrebbe finire alla Lazio dato che è in scadenza di contratto anche se negli ultimi giorni si è parlato di una sua possibile permanenza in rossonero.

E poi i vari Ballo-Tourè, che non ha assolutamente convinto, Castillejo, Bakayoko. Tre calciatori ai margini del progetto e destinati a lasciare il club. Potrebbero rientrare tra questi giocatori anche Brahim Diaz e Junior Messias. Per loro la situazione è leggermente diversa, dato che al momento sono al Milan con la formula del prestito con diritto di riscatto. L’ultima parola spetta alla società, ma le loro ultime prestazioni non lasciano presagire nulla di buono.