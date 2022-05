Milan, contatti in corso per l’esterno: nuova conferma

Il club rossonero rinforzerà le fasce offensive nel prossimo calciomercato estivo: confermati i contatti per un talento importante.

Il Milan vuole di più dai suoi giocatori offensivi e nella prossima campagna acquisti andrà a migliorare il reparto avanzato. Servono più assist e più gol.

Ante Rebic, Brahim Diaz e Alexis Saelemaekers hanno dato un contributo ridotto. Junior Messias ha realizzato 6 reti, ma comunque non ha convinto e ci sono elevate possibilità che non venga riscattato. Addio sicuro per Samuel Castillejo.

C’è stata una grande stagione di Rafael Leao, con 13 gol e 9 assist in 40 presenze, ma il Milan vuole giocatori più incisivi alle spalle del centravanti nel 4-2-3-1 di Stefano Pioli. Paolo Maldini e Frederic Massara si stanno già muovendo sul mercato, sondando alcune opzioni che consentirebbero di fare un buon salto di qualità nella prossima stagione.

Calciomercato Milan, idea Noa Lang: altre conferme

Tra gli esterni offensivi che piacciono molto al Milan c’è Noa Lang, autore di 9 gol e 14 assist nelle 46 presenze collezionate in questa stagione. L’olandese classe 1999 è cresciuto nei settori giovanili di Feyenoord e Ajax, ma si è imposto in Belgio con il Club Bruges. Pagato 6 milioni di euro nell’estate 2021, ora vale molto di più.

Il giornalista Ekrem Konur conferma che la dirigenza rossonera pensa a Lang. Continuano i dialoghi tra il suo entourage e il Milan in vista di un possibile trasferimento nella prossima sessione estiva del calciomercato. Il Club Bruges chiede 30 milioni per cedere il suo gioiello.

L’olandese predilige agire sulla fascia sinistra, dove nella squadra rossonera c’è già Rafael Leao, ma sa giocare anche a destra e da seconda punta. È un giocatore duttile tatticamente, oltre che dotato di grandi qualità tecniche. Ha caratteristiche che si sposerebbero molto bene con le idee di gioco di mister Pioli.

Oltre a Lang, il Milan apprezza molto anche un’altra stella del Club Bruges: Charles De Ketelaere. Il giovane belga può giocare sia da trequartista che da attaccante. Anche lui possiede valori tecnici importanti e sta disputando una super stagione: 18 gol e 9 assist in 47 match. Pure nel suo caso la richiesta è di almeno 30 milioni. Più società europee importanti lo hanno messo nel mirino e sembra essere la Premier League la destinazione più probabile, al momento.