Colpo Milan da Londra: la Champions fa la differenza

Concorrenza spagnola per l’esterno d’attacco accostato al Milan. Il giocatore che lascerà Londra piace anche al Siviglia. Ecco la situazione

Il calciomercato del Milan ha preso forma ormai da tempo. I rossoneri sono tra le squadre più attive, con tre colpi davvero in canna. Ve ne stiamo parlando ormai da tempo: Divock Origi, Sven Botman e Renato Sanches presto – salvo clamorosi colpi di scena – si vestiranno di rossonero.

Il primo a farlo, molto probabilmente, sarà l’attaccante belga, pronto a diventare rossonero una volta giocata la finale di Champions League. E’ davvero questo di giorni, poi toccherà al centrale olandese e al centrocampista portoghese.

Un calciomercato destinato a partire subito veloce. Poi si cecherà di capire chi sarà l’esterno destro che tutti ormai aspettano: da Stefano Pioli ai tifosi si augurano che sia un giocatore capace di far fare il definitivo salto di qualità alla squadra.

I nomi, accostati al Milan, in questi giorni, sono stati davvero tantissimi: dal sogno Marco Asensio agli obiettivi ‘italiani’ Deulofeu Berardi. Ma quanto la trattativa per la cessione della società ad InvestCorp sembrava cosa fatta si è fatto il nome anche di Mahrez.

Le ultime su Pepé

Tanti profili, tanti nomi importanti, più o meno raggiungibili. Tra questi c’è anche Pepé dell’Arsenal. L’avventura dell’ex Lille, con la maglia dei Gunners, ormai volge al termine e in estate sarà addio.

Si parla di una cifra sui 30 milioni di euro. Una cifra alta ma non certo proibitiva. L’esterno ivoriano rappresenta un’opportunità. Lo sa – come sottolinea TodoFichajes – anche il Siviglia, che vorrebbe provare a portarlo in Italia. Il Milan, dunque, è avvisato. Gli Andalusi, però, prima di affondare il colpo dovranno conquistare matematicamente la Champions League.