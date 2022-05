Lazetic ancora in Primavera: il futuro è scritto

E’ iniziata alla 12.00 l’ultima partita del Milan Primavera, contro il Genoa. I rossoneri in campo con Marko Lazetic. Futuro scritto per l’attaccante

Ultima partita per il Milan Primavera. Si chiude oggi una stagione tribolata per i colori rossoneri. Almeno questa è la speranza del Diavolo, che non ha alcuna intenzione di giocare i playout: serve un pareggio con il Genoa per scongiurarli.

Per l’occasione Mister Terni si affida ancora una volta al 3-5-2, modulo con il quale è arrivato il pareggio con l’Inter.

Ci sono dunque le due punte, il bomber Nasti verrà affiancato ancora una volta da Marko Lazetic. Il centravanti serbo non sarà così nemmeno in panchina contro l’Atalanta. L’ex Stella Rossa avrà modo di mettersi in mostra con la maglia della Primavera.

Via in prestito

Il calciatore va a caccia della prima rete con il Diavolo, poi al termina del campionato sarà addio. E’ evidente che il giocatore non sia pronto per misurarsi con i grandi con il Milan.

Farà le valigie per andarsi a fare le ossa altrove. Lo stesso accadrà per Marco Nasti e Lorenzo Colombo. La speranza del Milan è di avere fra 1-2 anni nuovi centravanti utili alla causa. Il prossimo toccherà ancora ad Olivier Giroud guidare l’attacco, con un Divock Origi in più nel motore.

Ci sarà da capire cosa deciderà di fare Zlatan Ibrahimovic. Se dovesse appendere gli scarpini al chiodo, Maldini e Massara sono pronti a regalare a Pioli e a tutto il popolo rossonero un nuovo centravanti.

Da segnalare anche la presenza sugli spalti di Paolo Maldini e Frederic Massara.