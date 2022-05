Milan, cosa serve per laurearsi Campione d’Italia all’ultima giornata

L’Inter ha risposto ai rossoneri battendo il Cagliari per 1-3 nel posticipo domenicale della penultima giornata di Serie A. Si decide tutto negli ultimi novanta minuti

Un finale davvero al cardiopalma quello di Serie A. Il Milan ha sconfitto l’Atalanta portandosi momentaneamente a +5 sull’Inter, che però in serata ha risposto sconfiggendo il Cagliari in Sardegna. Tutto tornato come prima, si deciderà tutto nell’ultima giornata. Saranno novanta minuti di fuoco, con i rossoneri impegnati sull’ostico campo del Sassuolo e i nerazzurri in casa con la Sampdoria.

Mai nessuno si sarebbe aspettato un finale di stagione del genere. Un campionato che davvero sembra non voler finire mai, un duello strepitoso tra Milan e Inter: il calcio italiano è tornato di proprietà delle milanesi, e già questa è una grande notizia. Se però dovesse essere il Milan a festeggiare, allora tutto sarebbe ancor più bello.

Una annata pazzesca quella della squadra allenata da Stefano Pioli, che oggi ha festeggiato la vittoria sull’Atalanta coincisa anche con l’ultimo match disputato a San Siro in questo campionato. Un 2-0 che non lascia spazio ad interpretazioni, vittoria meritata e ancora le sorti del campionato nelle proprie mani. L’Inter non molla di un centimetro e risponde colpo su colpo, sarà deciso tutto soltanto nell’ultima gara di questa avvincente Serie A.

Sassuolo-Milan, ancora un piccolo passo per laurearsi Campione d’Italia

Ma cosa serve aritmeticamente al Milan per cucirsi il tricolore sul petto nella prossima stagione? A Reggio Emilia i rossoneri sfideranno il Sassuolo. Il tecnico dei neroverdi, Dionisi, ha già annunciato che la sua squadra giocherà per vincere.

Al Milan per tornare Campione d’Italia dopo undici anni basterà ottenere un punto, dunque un pareggio. In questo modo arriverebbe a pari punti con l’Inter (sempre in caso di vittoria di questi ultimi con la Sampdoria) ma avrebbe gli scontri diretti favorevoli. Nel derby d’andata finì 1-1, al ritorno i rossoneri si imposero per 1-2 grazie alla magica doppietta di Giroud. Dunque, ricapitamolo.

IL MILAN E’ CAMPIONE D’ITALIA DOPO L’ULTIMA GIORNATA SE…

-Batte il Sassuolo

-Pareggia con il Sassuolo

-Perde con il Sassuolo e l’Inter non vince con la Sampdoria