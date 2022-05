Sorpresa a San Siro: è atteso per Milan-Atalanta sugli spalti

Novità a San Siro per Milan-Atalanta. Ecco ci ci sarà allo stadio per assistere al match, valevole per la trentasettesima giornata di Serie A

Sarà un San Siro vestito a festa quello di stasera. Allo stadio per Milan-Atalanta ci saranno più di 75mila tifosi pronti ad incitare la squadra di Stefano Pioli, dal primo all’ultimo minuto. Sono attese coreografie non solo dalla Curva Sud ma anche dall’intero pubblico.

Tra i presenti, ad assistere al match di Serie A, che vale una stagione, ci sarà anche Gordon Singer. Il figlio di Paul vuole stare vicino a Tonali e compagni, in un momento davvero importante.

A riportare della presenza di Singer a San Siro è La Gazza dello Sport, che aggiunge come al suo fianco ci sarà anche Giorgio Furlani, portfolio manager di Elliott.

Una doppia presenza che fa capire che il fondo americano, nonostante le trattative per la cessione, sia ancora totalmente immerso nel mondo Milan. Vendere il club con un titolo porterebbe gli americani ad entrar ancora di più nella storia rossonera.