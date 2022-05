Biglietti Sassuolo-Milan, quando inizia la prevendita: info e prezzi

Il Sassuolo ha comunicato sul proprio sito quando aprirà la vendita dei biglietti per la gara contro il Milan. Di seguito data e orario…

Il Sassuolo Calcio ha finalmente comunicato data e orario nei quali aprirà la vendita dei biglietti per la sfida contro il Milan. La gara si svolgerà domenica 22 maggio alle ore 18,00. I tifosi milanisti non vedono già l’ora di assicurarsi un posto negli spalti per caricare la squadra di Pioli nell’ultimo impegno della stagione, quello fatidico per la vittoria dello Scudetto!

Ecco di seguito le info comunicate nel sito ufficiale del club emiliano:

“La vendita dei biglietti nel Settore Ospiti (Tribuna Nord) inizierà dalle ore 10 di martedì 17 Maggio online su ticket.sassuolocalcio.it e presso i punti vendita VivaTicket e si concluderà alle ore 19 di sabato 21 Maggio: il giorno della gara non è infatti possibile acquistare tagliandi nel Settore Ospiti (Tribuna Nord)”.

Importante la sottolineatura fatta dal Sassuolo. Il club neroverde ha ricordato che in Tribuna Sud è assolutamente vietato l’ingresso di maglie, sciarpe e bandiere della squadra ospite. Il tutto per evitare che si creino dei disordini nella pubblica sicurezza. Questo perchè la Tribuna Sud è quella riservata ai tifosi di casa.

Modalità d’acquisto

I tagliandi potranno essere acquistati o online su ticket.sassuolocalcio.it (esclusa la vendita del settore di Tribuna Sud; o presso lo Store Ufficiale del Sassuolo Calcio (esclusa la vendita del Settore Ospiti) durante i seguenti orari di apertura: dalle ore 9.30 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30 (chiuso la domenica, il lunedì mattina e il giovedì pomeriggio; o presso i punti vendita Vivaticket.

Il Sassuolo ha inoltre ricordato che nel caso rimanesse disponibilità per i restanti biglietti di Tribuna Sud saranno acquistabili da sabato 21 Maggio ESCLUSIVAMENTE presso lo Store Ufficiale del Sassuolo Calcio, oppure presso i punti vendita VivaTicket delle province di Modena e Reggio Emilia.

Per ulteriori info sui costi clicca qui.