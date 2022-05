Il Milan sogna il grande colpo: contatti per l’attaccante

Il Milan ha voglia di regalarsi un grande attaccante: contatti tra i rossoneri e l’entourage del giocatore. Il punto della situazione

Potrebbe essere arrivato il momento giusto per l’acquisto di un nuovo attaccante giovane che possa davvero fare la differenza per parecchi anni.

Il Milan ci sta pensando seriamente anche perché il futuro di Zlatan Ibrahimovic è tutto ancora da scrivere. Se lo svedese dovesse decidere di appendere gli scarpini al chiodo, la squadra rossonera non potrà farsi trovare impreparato.

Il Milan è vero che ha messo le mani su Divock Origi ma il belga non può bastare. Ecco perché si guarda a profili più giovani ma con grande esperienza, che si possano calare perfettamente negli schemi di Stefano Pioli.

In casa rossonera, ormai da qualche giorno, si sta pensando seriamente a Gabriel Jesus. Il brasiliano è un’opportunità di calciomercato davvero importante. E’ stato un po’ ai margini del progetto di Guardiola, fino a qualche partita fa.

E’ evidente che l’acquisto di Haaland complicherà maggiormente la sua avventura con la maglia dei Citizens. Il contratto in scadenza fra poco più di un anno, il 30 giugno 2023, spinge a pensare che in estate farà le valigie per sposare un nuovo progetto.

Il punto sul brasiliano

Secondo quanto riportato da Calciomercato.it, dei margini di manovra per il Milan ancora ci sono, così come per la Juventus.

Entrambi i club – si legge – hanno preso informazioni attraverso l’entourage del calciatore. Anche in settimana dovrebbero esserci dei nuovi contatti per capire i margini di una trattativa, che in questo momento appare complessa.

Il Milan dovrebbe fare uno sforzo economico importante, supportato comunque dal Decreto Crescita, almeno per quanto riguarda lo stipendio. I rossoneri sono particolarmente interessati e fargli capire quanto possa essere centrale nel progetto potrebbe certamente essere un modo per convincere Jesus.

Al momento, però, va detto, la squadra in vantaggio per il giocatore è l’Arsenal. Sullo sfondo restano anche altri club interessati come Atletico Madrid, Newcastle, Barcellona e Bayern Monaco.