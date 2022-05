Milan, uno scambio per beffare l’Inter | Colpo in Serie A!

Il club rossonero ha messo nel mirino un giovane della Serie A: possibile scambio per strapparlo all’Inter nel mercato estivo.

Il Milan in questi ultimi anni ha preso rinforzi soprattutto dall’estero ed è probabile che continui questa linea. In Italia a volte i prezzi sono troppo elevati e bisogna considerare anche i vantaggi fiscali del Decreto Crescita nel comprare da altri campionati.

Comunque gli osservatori rossoneri hanno visionato più volte alcuni talenti della Serie A e non è escluso che uno o più possano approdare a Milanello. Se ci saranno le giuste condizioni economiche, la dirigenza potrebbe mettere a segno almeno un colpo “interno”.

Tra i calciatori più interessanti c’è senza dubbio Kristjan Asllani. Il 20enne centrocampista dell’Empoli ha disputato un’ottima stagione, catturando l’attenzione di Paolo Maldini e Frederic Massara. Dalla squadra toscana sono già arrivati Ismael Bennacer e Rade Krunic nel 2019.

Calciomercato Milan, scambio con l’Empoli per Asllani?

In questi mesi si è parlato più volte della possibilità che il Milan possa prendere Asllani e lasciarlo in prestito all’Empoli per un anno. La stessa formula utilizzata per Yacine Adli, centrocampista comprato dal Bordeaux nella scorsa estate e lasciato in Francia a giocare con continuità.

Ma non c’è solo il club rossonero a volere il centrocampista albanese. Una forte concorrente è l’Inter, che lo vorrebbe come vice di Marcelo Brozovic. L’Empoli spera che si scateni un’asta per guadagnare il più possibile dalla sua cessione, ma potrebbe anche valutare l’inserimento di una contropartita tecnica nell’operazione.

Secondo i colleghi di Seriebnews.com, il Milan potrebbe avere la carta giusta per convincere il club toscano: Lorenzo Colombo. Il 20enne attaccante ha giocato in prestito in Serie B alla SPAL in questa stagione e all’Empoli servirà un rinforzo nel reparto offensivo dato che Andrea Pinamonti farà ritorno all’Inter.

Colombo potrebbe essere la contropartita tecnica adatta per l’affare Asllani. La SPAL ha fatto sapere che le piacerebbe tenerlo ancora un anno in prestito, però al ragazzo piacerebbe misurarsi con la Serie A e una piazza come quella empolese potrebbe essere l’ideale per lui.

Il Milan dovrà valutare se “sacrificare” davvero il centravanti di Vimercate per arrivare a prendere il centrocampista albanese, la cui valutazione di mercato si aggira sui 10-12 milioni di euro. Chi se lo assicura dovrebbe fare un buon affare, considerando quanto si è visto in questa stagione.