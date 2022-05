Protagonista nell’ombra: Krunic ora convince tutti

Tra i protagonisti del Milan c’è anche Rade Krunic. Il bosniaco è autore di una stagione più che positiva. Anche ieri ha risposto presente con una prestazione davvero importante

E’ sicuramente la stagione di Mike Maignan, che è riuscito a far dimenticare Gianluigi Donnarumma ma anche di Pierre Kalulu e Fikayo Tomori, letteralmente insuperabili in difesa. E che dire di Theo Hernandez, Leao, Tonali e Olivier Giroud? In momenti diversi della stagione si sono presi le prime pagine dei giornali grazie alle loro fantastiche prestazioni.

Spesso però si parla troppo poco di elementi, che lavorano un po’ nell’ombra ma che danno una mano importante alla squadra. Calciatori, che non hanno problemi a giocare un minuto, dieci o l’intera gara.

Calciatori, che danno tutto per la maglia e sono pronti a disimpegnarsi in qualsiasi ruolo, come trequartista, come mediano e anche come terzino destro, pur di dare una mano al gruppo.

Stiamo chiaramente parlando di Rade Krunic, il vero jolly di Stefano Pioli. Anche ieri il tecnico rossonero ha speso parole importanti per il suo giocatore.

Il bosniaco contro l’Atalanta ha giocato ancora una volta in posizione di trequartista. Ci ha messo la solita intensità, la solita grinta e anche un pizzico di qualità. Ha sbagliato qualche pallone ma ne ha recuperati tantissimi, come quello che ha dato il via all’azione personale di Theo Hernandez.

Futuro rossonero

Di Krunic si è spesso parlato come possibile pedina di scambio ma alla fine l’ex Empoli è sempre rimasto a vestire il rossonero. Pioli si è sempre opposto alla sua cessione. Una grande squadra ha bisogno anche di calciatori come Rade Krunic.

Anche il bosniaco, come Rafael Leao e Ismael Bennacer, ha un accordo in scadenza il 30 giugno 2024. Presto il suo contratto finirà sui tavoli di Casa Milan. I rossoneri sono soddisfatti dell’ex Empoli e c’è la volontà di andare avanti insieme