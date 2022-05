Renato Sanches manda ancora segnali: il like che scatena i tifosi – FOTO

Un altro mezzo indizio del gradimento di Renato Sanches per la squadra rossonera: il centrocampista del Lille è un obiettivo reale del club.

Non è un segreto che il Milan abbia messo Renato Sanches nel mirino per rinforzare il centrocampo. Un tentativo c’è stato già nel calciomercato di gennaio, ma non ha avuto buon fine.

Il Lille voleva tenersi stretto il giocatore fino al termine della stagione, per poi lasciarlo partire. Il contratto scade a giugno 2023 e lui non vuole rinnovarlo, quindi verrà venduto sicuramente. Questa scadenza contrattuale ravvicinata provoca un abbassamento del prezzo, che si dovrebbe attestare sui 18-20 milioni di euro.

Anche Juventus, Roma e squadre della Premier League sono interessate, ma ad oggi sembra il Milan quella più quotata ad assicurarselo. Se ci sono dei dubbi che riguardano la tenuta fisica, visti i tanti infortuni del centrocampista portoghese, invece non ce ne sono per quanto concerne le sue qualità tecniche. Si tratta di un calciatore di livello importante.

Renato Sanches, altro like che riguarda il Milan

Sanches è connazionale e amico di Rafael Leao, oltre ad essere in buoni rapporti pure con un altro ex compagno di squadra al Lille come Mike Maignan. I due rossoneri potrebbero avere un ruolo nel convincere l’ex Benfica e Bayern Monaco a trasferirsi a Milano.

Intanto Sanches ha messo un like che non è sfuggito ai tifosi del Milan. Il calciatore ha apprezzato la foto di un milanista che si è presentato a San Siro con una maglia che indicava la scritta “R. Sanches” e il numero 18. In realtà, si trattava della maglia numero 79 di Franck Kessie ma il tifoso le ha apportato alcune modifiche che il portoghese ha gradito.

Non è la prima volta che il centrocampista del Lille mette un like a un contenuto che riguarda il Milan. Questo non significa necessariamente lo vedremo in rossonero nella prossima stagione, però sono piccoli indizi del fatto che probabilmente la destinazione non gli dispiaccia affatto.

Tanti tifosi milanisti sognano di avere lui come sostituto di Franck Kessie, che ha già deciso da tempo di andarsene senza rinnovare il contratto. Passerà al Barcellona a parametro zero dal 1° luglio 2022.