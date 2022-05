Sassuolo-Milan e Inter-Sampdoria: ufficiale l’orario delle partite

La Lega Serie A ha ufficializzato gli orari dell’ultima giornata di campionato: c’era curiosità su Sassuolo-Milan e Inter-Sampdoria.

Manca solamente un turno per stabilire la squadra che vincerà lo Scudetto. Domenica prossima il Milan, leader della classifica, andrà a Reggio Emilia contro il Sassuolo. L’Inter, seconda a 2 punti di distanza, sfiderà la Sampdoria a San Siro.

C’è grande attesa in vista di quei 90 minuti più recupero che chiuderanno la Serie A 2021/2022. La Lega ha anche deciso, finalmente, in che orario far disputare le due partite più interessanti della 38esima giornata: alle 18.

Se inizialmente sembrava che Sassuolo-Milan e Inter-Sampdoria si dovessero giocare alle 15, poi è stato deciso di farle giocare più tardi. Nella scelta può aver inciso il fattore climatico, dato che nel primo pomeriggio fa molto caldo. Entrambe le partite saranno visibili in diretta esclusivamente su DAZN.

Va ricordato che alla squadra di Stefano Pioli può bastare un pareggio per vincere lo Scudetto. Infatti, in caso di arrivo a pari punti con i nerazzurri, c’è il vantaggio negli scontri diretti che consentirebbe di laurearsi campioni d’Italia.

Di seguito date e orari di tutti i match della 38esima giornata del campionato Serie A 2021/2022.