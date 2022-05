Milan, Deulofeu rivela: “Al mio agente ho chiesto…”

Lo spagnolo ha parlato ai canali ufficiali dell’Udinese, precisando la sua richiesta all’agente

La stagione sta volgendo al termine e diversi giocatori cominciano a guardare al futuro, che in alcuni casi potrebbe essere lontano dalle squadre in cui militano adesso.

C’è chi ha già preso la propria decisione e chi invece dovrà attendere qualche mese per capire gli sviluppi della sua carriera. Del suo futuro, e non solo, ha parlato anche un calciatore che è stato accostato più volte al Milan nelle ultime settimane. Se arrivasse in rossonero si tratterebbe di un ritorno perché Gerard Deulofeu ha già indossato la maglia del Diavolo nella stagione 2016-17.

L’attaccante spagnolo può essere una soluzione valida per rinforzare la rosa di Pioli. L’ex Barca garantirebbe estro e qualità in zona offensiva, nonché un buon numero di gol e assist, come sta dimostrando in questa stagione. Non è detto però che il classe ’94 lascerà l’Udinese a fine anno. Queste le sue parole ai canali ufficiali del club friulano: “Voglio essere il miglior giocatore ogni settimana in tutte le stagioni. Voglio essere in una top, ma ci sono dei percorsi da seguire, a me mancava fare un periodo così a Udine. Sono molto felice e voglio onorare questa stagione”.

Deulofeu non si distrae: “Di mercato non voglio sapere nulla”

Deulofeu ha poi aggiunto, spiegando che in questo momento vuole concentrarsi sul finale di campionato: “Non posso dire niente perché ho detto al mio agente di non dirmi niente. Da quando hanno iniziato a dire qualcosa di mercato, per mettere a fuoco squadra e stagione ho chiesto di fare così. Se si farà, si farà”.

Non è ancora chiaro quindi quale sarà il futuro di Deulofeu ma sicuramente dalle sue parole è facile intuire che l’attaccante non disdegnerebbe la possibilità di un trasferimento. Maldini sta studiando diverse alternative per quel ruolo, ma molto dipenderà dalla disponibilità economica che avrà a disposizione dalla proprietà.